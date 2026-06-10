Silvia Abril pide a Broncano renovar en sus preguntas en 'La Revuelta' y él admite: "No quiero seguir haciéndolas"

Silvia Abril ha regresado a 'La Revuelta' este martes acompañada de la actriz Mafalda Carbonell para presentar 'Todos los colores', la nueva película que protagonizan juntas y que llegará a los cines el próximo viernes 12 de junio. Y en el momento de las preguntas clásicas, la humorista ha dejado fuera de juego a David Broncano con su respuesta a la pregunta del sexo.

"Mafalda está fuera de liga, es menor de edad y no se puede", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'La Revuelta' antes de encarar el tramo final de la entrevista con el dúo de actrices, explicando que la invitada de 17 años tendría que someterse a una pregunta especial sin hacer referencia a sus finanzas o su actividad sexual.

Silvia Abril se planta ante las preguntas clásicas de David Broncano: "Me encantaría que renovases"

Ha sido entonces cuando Silvia Abril ha aprovechado para lanzar un reproche al presentador en busca de librarse de las temidas preguntas. "Hazme a mí también una especial, me encantaría que renovaras conmigo", ha señalado la actriz. "Yo ya lo he contado muchas veces, yo no quiero seguir haciéndolas. A mí no me gustan, pero hay una presión del Gobierno y tal...", explicaba entonces con sorna el humorista.

Que cierren la playa si aparece así



Estamos de acuerdo en que los mejores regalos que hacen los invitados son los que le obligan a humillarse #LaRevuelta pic.twitter.com/j0H9VeeITH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 9, 2026

"Yo pararía, pero soy una marioneta" ha insistido David Broncano antes de que la vieja amiga del programa comenzase a sincerarse sobre su patrimonio. "Como ya me ha venido el sablazo de Hacienda tengo la mitad de lo que tenía antes. Bueno, de lo que tenía este año", ha señalado sin ofrecer ninguna cifra. "Dame un dato", le ha pedido entonces el presentador sin saber que la humorista escurriría el bulto hasta librarse de contestarla.

"Déjame calcular primero lo segundo", le ha pedido la actriz mientras sacaba una calculadora para sumar sus encuentros sexuales de los últimos 30 días con Andreu Buenafuente. "Estoy haciendo función de miércoles a domingo, entonces yo llego y necesito petting para bajar la adrenalina, pero él siempre está durmiendo cuando hago el petting", ha confesado Silvia Abril dejando completamente atónito al presentador.

Y David Broncano no ha dudado en lanzarle una seria advertencia. "Pero el petting involuntario es delito, a ver si estás forzando a una persona. Si él está durmiendo te estás frotando con la rodilla como un perro", ha señalado entre risas el conductor de 'La Revuelta' mientras la actriz movía la cabeza en modo afirmativo. "Me salen 14 puntos", ha terminado señalando, desoyendo el tono de alarma del comunicador.