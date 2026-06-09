Qué dos invitados van hoy, martes 9 de junio a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras abrir la semana recibiendo por primera vez a José Sacristán, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez este lunes al veterano actor y director, que debutó en el espacio de TVE para presentar 'El hijo de la cómica', su nueva obra de teatro con la que rinde homenaje a la memoria de su buen amigo Fernando Fernán Gómez.

La visita del actor al espacio de TVE se tradujo en un 11.9% de share y 1.371.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 12.5% de share y 1.451.000 espectadores gracias a la visita de las Nancys Rubias. Por su parte, 'Horizonte' firmó máximo histórico de share con un 10.7% y 1.232.000 fieles. Mientras 'First Dates' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 925.000 seguidores en Telecinco.

Las invitadas de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 9 de junio 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá a Teresa Riott y Jon Kortajarena, que acudirán juntos al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de la tercera y última temporada de 'El Inmortal', la serie que protagonizan y que llegará a la plataforma el próximo 11 de junio. Por su parte, David Broncano recibirá a Mafalda Carbonell y Silvia Abril.

La joven actriz e hija de Pablo Carbonell visitará por primera vez a David Broncano para promocionar junto a Silvia Abril el próximo estreno de 'Todos los colores', la película dirigida por Beatriz Silva que llega este viernes a todos los cines.

Esta cinta trata de romper con todos los tópicos sobre la discapacidad y en ella Mafalda Carbonell da vida a una joven de 17 años que está a punto de terminar el Bachillerato sin saber qué hacer en el futuro. Gracias a un castigo, termina apuntada en un club de atletismo junto a Laura, una atleta paralímpica que, muy a su pesar, se ve obligada a entrenar con ella. A través del deporte, Belén descubrirá nuevas formas de relacionarse con su cuerpo, aprenderá a tomar sus propias decisiones y empezará a cuestionar los límites que durante años han marcado su vida.