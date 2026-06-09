La actriz Fiorella Faltoyano impugna lo que hizo 'La Revuelta' con José Sacristán: "¿Es moderno o una falta de respeto?"

Este lunes, 'La Revuelta' de David Broncano cumplió un sueño que llevaba buscando desde hace años. Y es que por primera vez, el actor José Sacristán visitó el programa de TVE. Sin embargo, lo visto con el intérprete parece que no gustó nada a una compañera de profesión. Y es que Fiorella Faltoyano no ha dudado en cuestionar lo visto al inicio de la entrevista.

Así, la actriz a la que hemos podido ver recientemente en 'La Agencia', la serie de Telecinco sobre una agencia de representantes de actores, no se ha reprimido su crítica a 'La Revuelta' por lo que hizo con José Sacristán al darle la bienvenida.

Y es que a Fiorella Faltoyano no le ha hecho ninguna gracia que David Broncano tuviera a José Sacristán durante 12 minutos de pie mientras le hacía la entrevista. Algo que es habitual en todos los invitados del programa y que lleva a muchos a pedir al presentador si se pueden sentar.

"¿Es moderno tener a un invitado como Sacristán 12 minutos en pie para que le hagan preguntas? O es un poco de falta de respeto?", empieza preguntándose la actriz en una clara crítica a 'La Revuelta' por su feo hacia un actor de larga trayectoria como Sacristán.

Asimismo, Fiorella Faltoyano deja claro que ella no irá a un programa como 'La Revuelta'. "Que conste que a sus 88 años está como una rosa y lo demuestra en el teatro a diario, pero tengas 88 o 32, me parece feo. Yo no tengo que ir", sentencia.