José Sacristán hace historia con lo que responde a las preguntas clásicas de Broncano en su primera visita a 'La Revuelta'

José Sacristán ha aterrizado por primera vez en 'La Revuelta' este lunes para presentar uno de sus proyectos más especiales, la obra de teatro con la que está rindiendo homenaje a la memoria de su amigo Fernán Gómez, 'El hijo de la cómica'. Y además de sincerarse sobre su retirada de la gran pantalla, el actor ha descolocado a David Broncano con su inédita respuesta a una de las preguntas clásicas.

"Ya no voy hacer más películas ni programas de televisión", ha anunciado el invitado de este lunes en un punto de su entrevista en 'La Revuelta', sorprendiendo al humorista. "Primero porque ya no quiero madrugar más. En el cine y la televisión ahora se necesitan unos tiempos de los que yo ya no dispongo, en el teatro hago lo que se me antoja, entonces me acuesto tarde y me levanto tarde", ha explicado.

José Sacristán sorprende a David Broncano con su respuesta a la pregunta del sexo: "Esto es así"

"Lo prefiero y donde mejor estoy ahora es en el teatro", ha asegurado José Sacristán, que poco después ha reflexionado con nostalgia sobre su extensa trayectoria y todo lo que ha conseguido. "Hace 88 años y aquí sigo. Quién le iba a decir a ese niño cuando tenía 5 años, en la Castilla campesina, recién acabada la guerra, su padre en la cárcel, con todo el follón aquel...", ha rememorado entre aplausos el actor.

Inesperado inicio de respuesta en las Preguntas Clásicas™



Y así es como se pasa de tener nuesta atención a tener todo nuestro interés. #LaRevuelta pic.twitter.com/nqqk0kqp1q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 8, 2026

Y hacia el final de la noche, David Broncano no ha dudado en someter al veterano actor a las preguntas clásicas del programa. "Son 70 años de trayectoria, te tiene que haber dado para ahorrar", le ha sugerido el conductor de 'La Revuelta'. "No tengo ni puta idea. Yo me acuerdo de la figura de mi padre entrando en mi casa y dándole el sobre del sueldo a mi madre", ha señalado asegurando que ha tratado de emularlo durante su vida adulta confiando la gestión de sus finanzas en su esposa.

"Yo simplemente he tenido el cuidado de poder ir teniendo lo suficiente para poder mantener cierto nivel de independencia y libertad a la hora de elegir trabajos y procurar que mis hijos y gente de mi alrededor tengan la seguridad y tranquilidad suficientes", se ha limitado a señalar José Sacristán, sin ofrecer ninguna cifra estimada sobre su patrimonio.

"Sin que haya sido para mi, ni sigue siendo, lo del dinero una obsesión o una fijación. Tengo para unos discos, unos libros... Estamos desahogados", ha asegurado el actor antes de descolocar a David Broncano con su respuesta a la pregunta del sexo. "No sé exactamente pero creo que la última erección que tuve coincidió con el nombramiento de su majestad Juan Carlos I", ha asegurado entre risas.

"Más o menos, a partir de esa fecha noto que hay una zona de mi organismo que permanece ajena a mi voluntad. Por más que la insto, le propongo, no hay manera", ha explicado José Sacristán mientras David Broncano trataba de salir del paso. "Entonces bueno, esto es así", ha aseverado el invitado. "Nunca me habían dado el dato de esa forma, es bonito a nivel anatómico", ha señalado el presentador atónito.