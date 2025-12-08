El contundente comunicado de Inés Hernand ante el linchamiento por su intervención sobre ETA y el terrorismo en 'OT 2025'

Este pasado sábado, 6 de diciembre, Inés Hernand visitaba por sorpresa la academia de 'OT 2025'. Su principal cometido era anunciar a los concursantes la retirada de España de Eurovisión debido a la participación de Israel en el certamen. Una noticia que sorprendió a todos los participantes.
Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la presentadora de RTVE pronunció unas palabras por las que fue muy criticada a través de las redes sociales y que ella misma se ha visto obligada a matizar. Inés Hernand abrió un debate sobre si los jóvenes veían bien o no la decisión tomada por RTVE de retirarse de Eurovisión si la UER permitía la permanencia del estado genocida.
Acto seguido, la influencer les dio una charla sobre la desinformación, los valores y situaciones injustas que ellos puedan visibilizar, aprovechando su altavoz: "Hay que significarse en algunos momentos cuando están pasando cosas especialmente graves". Y lamentó que, en la actualidad, "ETA no se estudie" en los colegios e institutos españoles.
"Hay líderes políticos, a día de hoy, utilizando lapalabra ETA con una ligereza. Cuando hay muchas víctimas y mucha tergiversación. La izquierda abertzale vasca era pacifista", aseguró Inés Hernand, quien añadió: "Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombre, en el ataúd'".
Inés Hernand matiza sus polémicas palabras con petición a los medios de comunicación
Estas palabras no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando un aluvión de críticas hacia la comunicadora. Tales han sido los ataques e insultos que ha recibido, que ella misma ha salido al paso intentando matizar sus declaraciones. A través de su cuenta de X, la presentadora del 'Benidorm Fest' escribía lo siguiente: "Me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares). En paralelo, políticos usando el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia".
Apenas unas horas después, Inés Hernand volvía a pronunciarse a través de sus stories de Instagram, donde volvía a aclarar sus palabras. "A tenor de mi intervención en 'Operación Triunfo' y unos cortes extraídos de una conversación de 48 minutos y por si quedaban dudas: condeno profundamente la violencia. En cualquiera de sus formas, y especialmente la violencia terrorista que asesinó de forma injustificada tantísimas vidas en España en manos de la banda terrorista ETA. Dicho lo cual, no toda la izquierda vasca era violenta y asesina", sentenció la influencer.
En su cuenta de X, volvía a insistir en su aclaración, al tiempo que lanzaba una petición a los medios de comunicación: "Condeno profundamente cualquier tipo de violencia y por supuesto, todos los asesinados de ETA. Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta. No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor".
