El contundente comunicado de Inés Hernand ante el linchamiento por su intervención sobre ETA y el terrorismo en 'OT 2025'

Este pasado sábado, 6 de diciembre, Inés Hernand visitaba por sorpresa la academia de 'OT 2025'. Su principal cometido era anunciar a los concursantes la retirada de España de Eurovisión debido a la participación de Israel en el certamen. Una noticia que sorprendió a todos los participantes.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la presentadora de RTVE pronunció unas palabras por las que fue muy criticada a través de las redes sociales y que ella misma se ha visto obligada a matizar. Inés Hernand abrió un debate sobre si los jóvenes veían bien o no la decisión tomada por RTVE de retirarse de Eurovisión si la UER permitía la permanencia del estado genocida.

Acto seguido, la influencer les dio una charla sobre la desinformación, los valores y situaciones injustas que ellos puedan visibilizar, aprovechando su altavoz: "Hay que significarse en algunos momentos cuando están pasando cosas especialmente graves". Y lamentó que, en la actualidad, "ETA no se estudie" en los colegios e institutos españoles.

"Hay líderes políticos, a día de hoy, utilizando lapalabra ETA con una ligereza. Cuando hay muchas víctimas y mucha tergiversación. La izquierda abertzale vasca era pacifista", aseguró Inés Hernand, quien añadió: "Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombre, en el ataúd'".

Inés Hernand matiza sus polémicas palabras con petición a los medios de comunicación

Estas palabras no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando un aluvión de críticas hacia la comunicadora. Tales han sido los ataques e insultos que ha recibido, que ella misma ha salido al paso intentando matizar sus declaraciones. A través de su cuenta de X, la presentadora del 'Benidorm Fest' escribía lo siguiente: "Me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares). En paralelo, políticos usando el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia".



me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares). En paralelo, políticos usand el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia. Ok. 👌 — InésHernand (@InesRisotas) December 6, 2025

Apenas unas horas después, Inés Hernand volvía a pronunciarse a través de sus stories de Instagram, donde volvía a aclarar sus palabras. "A tenor de mi intervención en 'Operación Triunfo' y unos cortes extraídos de una conversación de 48 minutos y por si quedaban dudas: condeno profundamente la violencia. En cualquiera de sus formas, y especialmente la violencia terrorista que asesinó de forma injustificada tantísimas vidas en España en manos de la banda terrorista ETA. Dicho lo cual, no toda la izquierda vasca era violenta y asesina", sentenció la influencer.

En su cuenta de X, volvía a insistir en su aclaración, al tiempo que lanzaba una petición a los medios de comunicación: "Condeno profundamente cualquier tipo de violencia y por supuesto, todos los asesinados de ETA. Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta. No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor".