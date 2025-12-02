Reparto de temas de la semifinal de 'OT 2025': Todas las canciones que se cantarán el lunes 8 de diciembre

Después de una gala 11 en la que el nivel volvió a crecer y tras la expulsión de Crespo, 'OT 2025' ya tiene a sus primeros cuatro finalistas mientras que Guillo Rist y Tinho se jugarán el último pase a la final en la semifinal que emitirá Prime Video el próximo lunes 8 de diciembre.

Así, Olivia, Cristina y Claudia Arenas consiguieron clasificarse tras ser las tres más votadas por el jurado mientras que Guille Toledano se convirtió en el cuarto finalista gracias a la elección de los profesores. De modo, que en la gala 12 harán actuaciones de exhibición.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala de 'OT 2025' en la que conoceremos la decisión de la audiencia sobre quién debe ser el quinto finalista: si Guillo Rist o Tinho.

Para abrir la gala, los cuatro finalistas y los dos semifinalistas de 'OT 2025' cantarán 'Todo irá bien' de Chenoa junto a la propia presentadora. Después, Guillo Rist y Tinho se jugarán su pase a la final con dos temas elegidos por ellos de David Guetta, Bebe Rexha y J Balbin y de Samuraï.

El resto cantarán un tema en solitario y dos dúos y cantarán canciones de Amaia Romero, Jessie J, Tini, Luis Miguel, Aitana y Baccara, entre otros.

GRUPAL - "TODO IRÁ BIEN" CON CHENOA

GUILLO RIST - "SAY MAY NAME" (DAVID GUETTA Y BEBE REXHA Y J BALVIN)

TINHO - "PALABRA PROHIBIDA" (SAMURAÏ)

OLIVIA - "TENGO UN PENSAMIENTO" (AMAIA ROMERO)

CRISTINA - "MAMMA KNOWS BEST" (JESSIE J)

CLAUDIA ARENAS - "EL CIELO" (TINI)

GUILLE TOLEDANO - "TENGO TODO EXCEPTO A TI" (LUIS MIGUEL)

CRISTINA Y GILLE - "MARIPOSAS" (AITANA Y SANGIOVANNI)

OLIVIA Y CLAUDIA - "YES SIR, I CAN BOGGIE" (BACCARA)