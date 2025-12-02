Encuesta: ¿Quién quieres que sea el quinto finalista de 'OT 2025': Guillo Rist o Tinho?

Ya solo quedan dos semanas para que sepamos quién es el ganador de 'OT 2025' después de que este lunes Prime Video haya emitido la undécima gala del talent presentado por Chenoa y hayamos vivido la penúltima expulsión de la edición.

La gala 11 de 'OT 2025' ha arrancado al ritmo de 'Voy a pasármelo bien' de Hombres G como actuación grupal. Después llegaba el turno de los dos nominados, Crespo y Guillo Rist que han versionado los temas 'Columbia' de Quevedo y 'Wonder' de Shawn Mendes.

Después de las actuaciones llegaba el momento más triste de la noche con una de las expulsiones más dolorosas al tratarse de la penúltima de esta edición. Finalmente Crespo ha sido el décimo expulsado tras perder la votación con un 45% frente al 55% de Guillo Rist. Y justo después de esa tristeza llegaba el momento de conocer quién era el penúltimo favorito de esta edición. Y Miriam Rodríguez revelaba que los tres más votados eran Guille Toledano, Claudia Arenas y Olivia siendo finalmente Olivia la favorita con el 29% de los votos.

En esta gala 11 de 'OT 2025' no ha habido nominaciones al uso sino que el jurado compuesto por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero ha puntuado personalmente a cada uno de los concursantes . Así han sido las votaciones de los jueces:

Leire Martínez:

Claudia Arenas - 8

Cristina - 8,5

Guille Toledano - 8

Guillo Rist - 8,5

Olivia - 9

Tinho - 7,5

Guille Milkyway:

Claudia Arenas - 8,5

Cristina - 8,5

Guille Toledano - 7,5

Guillo Rist - 8,5

Olivia - 9,5

Tinho - 7,5

Cris Regatero:

Claudia Arenas - 8,5

Cristina - 9

Guille Toledano - 7,5

Guillo Rist - 8,5

Olivia - 9,5

Tinho - 8

Abraham Mateo:

Claudia Arenas - 8,5

Cristina - 9

Guille Toledano - 7,5

Guillo Rist - 8

Olivia - 9

Tinho - 8

Tras los votos del jurado, los tres concursantes que se convertían directamente en finalistas eran Olivia con 37 puntos, Cristina con 35 puntos y Claudia Arenas con 34 puntos. Mientras que Noemí Galera como directora de la academia de 'OT 2025' anunciaba que para los profesores el que tenía que convertirse en cuarto finalista era Guille Toledano.

Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea el quinto finalista de 'OT 2025': Guillo Rist o Tinho?

De esa manera, Guillo Rist y Tinho se quedan a expensas de que sea el público quién decida quién debe ser el quinto finalista de 'OT 2025'. ¿Y tú quién quieres que sea? ¡VOTA YA!