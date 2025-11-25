Reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2025': Todas las canciones que cantarán el lunes 1 de diciembre

Después de una gala 10 de gran nivel y altura, los concursantes de 'OT 2025' afrontan su undécima semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 11 del próximo lunes 1 de diciembre.

Ya solo quedan tres galas para conocer quién será el ganador de 'OT 2025' el próximo lunes tocará decir adiós a otro de los concursantes entre dos de los grandes concursantes de la edición como son Crespo y Guillo Rist.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala de 'OT 2025' en la que el jurado ya no nominará y puntuará de forma individual a los seis concursantes que sigan en la academia. Tras la suma de los votos se conocerá a los tres primeros finalistas y los profesores elegirán al cuarto.

Los otros dos quedarán a expensas de que el público decida con sus votos quién debe ser el quinto finalista de 'OT 2025' y quién se quedará a las puertas de la gran final que Prime Video emitirá el lunes 15 de diciembre.

Después de dos semanas cantando con un artista reconocido en la grupal, los concursantes volverán a cantar solos esta semana y versionarán uno de los grandes temazos de los 80, "Voy a pasármelo bien" de Los Hombres G. Después llegará el turno de los nominados con Crespo cantando "Columbia" de Quevedo y Guillo Rist el tema "Wonder" de Shawn Mendes.

GRUPAL - "VOY A PASÁRMELO BIEN" (HOMBRES G)

CRESPO - "COLUMBIA" (QUEVEDO)

GUILLO RIST - "WONDER" (SHAWN MENDES)

CRISTINA - "PUNTO DE PARTIDA" (ROCÍO JURADO)

OLIVIA - "WHERE IS MY HUSBAND!" (RAYE)

CLAUDIA ARENAS - "OVERJOYED" (STEVIE WONDER)

TINHO - "I'M OUTTA LOVE" (ANASTACIA)

GUILLE TOLEDANO - "EL ROCE DE TU PIEL" (REVOLVER)