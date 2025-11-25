Programas

Reparto de temas de la Gala 11 de 'OT 2025': Todas las canciones que cantarán el lunes 1 de diciembre

por Roberto Jiménez

Tras la nominación de Crespo y Guillo Rist, Noemí Galera y Manu Guix han repartido las canciones que cantarán los concursantes de 'OT 2025' en la Gala 11 de la próxima semana.

Reparto de temas de la gala 11 de 'OT 2025'.
Reparto de temas de la gala 11 de 'OT 2025'. | Montaje El Televisero

Después de una gala 10 de gran nivel y altura, los concursantes de 'OT 2025' afrontan su undécima semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 11 del próximo lunes 1 de diciembre.

Ya solo quedan tres galas para conocer quién será el ganador de 'OT 2025' el próximo lunes tocará decir adiós a otro de los concursantes entre dos de los grandes concursantes de la edición como son Crespo y Guillo Rist.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala de 'OT 2025' en la que el jurado ya no nominará y puntuará de forma individual a los seis concursantes que sigan en la academia. Tras la suma de los votos se conocerá a los tres primeros finalistas y los profesores elegirán al cuarto.

Los otros dos quedarán a expensas de que el público decida con sus votos quién debe ser el quinto finalista de 'OT 2025' y quién se quedará a las puertas de la gran final que Prime Video emitirá el lunes 15 de diciembre.

Después de dos semanas cantando con un artista reconocido en la grupal, los concursantes volverán a cantar solos esta semana y versionarán uno de los grandes temazos de los 80, "Voy a pasármelo bien" de Los Hombres G. Después llegará el turno de los nominados con Crespo cantando "Columbia" de Quevedo y Guillo Rist el tema "Wonder" de Shawn Mendes.

GRUPAL - "VOY A PASÁRMELO BIEN" (HOMBRES G)

CRESPO - "COLUMBIA" (QUEVEDO)

GUILLO RIST - "WONDER" (SHAWN MENDES)

CRISTINA - "PUNTO DE PARTIDA" (ROCÍO JURADO)

OLIVIA - "WHERE IS MY HUSBAND!" (RAYE)

CLAUDIA ARENAS - "OVERJOYED" (STEVIE WONDER)

TINHO - "I'M OUTTA LOVE" (ANASTACIA)

GUILLE TOLEDANO - "EL ROCE DE TU PIEL" (REVOLVER)

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· ·

Más Información

Entrevista a Lucía Casani, tras ser expulsada de 'OT 2025': del triángulo amoroso con Tinho y Guille a su voto por Claudia

Entrevista a Lucía Casani, tras ser expulsada de 'OT 2025': del triángulo amoroso con Tinho y Guille a su voto por Claudia

Jorge Neila
Reparto de temas de la gala10 de 'OT 2025'.

Reparto de temas de la Gala 10 de 'OT 2025': Todas las canciones que cantarán el lunes 24 de noviembre

Roberto Jiménez

Últimas noticias