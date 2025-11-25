Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Crespo o Guillo Rist?

Solo quedan tres semanas para que conozcamos al ganador de 'OT 2025' después de que este lunes Prime Video haya emitido la gala 10. El talent musical presentado por Chenoa se acerca a su recta final en Prime Video y este lunes hemos vivido la novena expulsión de la edición con el duelo entre Guillo Rist y Téyou.

La gala 10 de 'OT 2025' ha arrancado como siempre con la actuación grupal en la que todos los concursantes han cantado "Saturno" junto a Pablo Alborán. Después llegaba el turno de Guillo Rist y Téyou, que han versionado "Abracadabra" de Lady Gaga y el tema ""Je vole" de Louane de la BSO de 'La familia Belier' respectivamente.

Después de las actuaciones llegaba el momento más triste de la noche con una de las expulsiones más dolorosas de esta edición al tratarse de uno de los grandes favoritos. Y de la tristeza con la expulsión de Téyou a la felicidad con la proclamación del nuevo favorito de la semana con Tinho siendo el último favorito en conseguir la inmunidad frente a Claudia y Olivia.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025', que dejaba en duda a Claudia Arenas, Crespo, Guillo Rist y Guille Toledano asegurando que había sido una noche muy complicada para ellos, llegaba el momento de conocer el veredicto de los profesores. Noemí Galera no dudaba en decir que para ellos la que tenía que cruzar la pasarela con honores era Claudia Arenas.

Por su parte los concursantes con sus votos en las pizarras decidían que el concursante salvado tenía que ser Guille Toledano gracias al voto de su amigo Tinho como favorito pues tenía dos votos empatado con Guillo Rist mientras que Crespo se quedaba sin apoyo.

De esa forma, tras las salvaciones de profesores y concursantes los dos nominados de esta semana son Guillo Rist y Crespo en lo que supone la segunda nominación consecutiva para el primero y la primera vez que se enfrenta al veredicto del público en el caso del andaluz. Además ambos son muy grandes amigos.