Hablamos con Guillo Rist, último expulsado de 'OT 2025' antes de la final, que apunta a la ganadora de edición

La gala 12 de 'OT 2025' era la semifinal de la actual edición y comenzó con una actuación grupal de todos los concursantes junto a Chenoa interpretando “Todo irá bien”, la conocida canción de la presentadora que puso un tono emotivo a la noche. Tras la expulsión de Crespo, los nominados, y aspirantes a la final, realizaron sus actuaciones individuales: Guillo Rist cantó “Say My Name”, de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin, mientras que Tinho defendió “Palabra prohibida”, de Samurai. Ambos hicieron levantar del asiento a todos los asistentes, demostrando que cualquiera de ellos sería digno finalista.

En cuanto a los clasificados para la final, Olivia interpretó “Tengo un pensamiento” de Amaia Romero, Cristina se lució con “Mamma Knows Best” de Jessie J, Claudia Arenas cantó “El cielo”, de Tini Stoessel y Guille Toledano interpretó “Tengo todo excepto a ti” de Luis Miguel. Pero no solo quedaron ahí sus apariciones, ya que hubo dúos: Cristina cantó con Guille Toledano la canción “Mariposas” de Aitana y Sangiovanni y Olivia y Claudia brillaron con “Yes sir, I can boogie” de Baccara. La gala también contó con una actuación especial de Edurne con un tema navideño.

Finalmente, los nominados, Guillo Rist y Tinho conocieron quién sería el quinto finalista tras la votación del público. Para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, el gallego Tinho recibió el 60 % de los votos a favor y cruzó la pasarela, lo que provocó que Guillo Rist fuera expulsado del concurso. Con esto, Claudia Arenas, Olivia, Cristina, Guille Toledano y Tinho (vota aquí) se jugarán el próximo 15 de diciembre ganar la decimotercera edición de 'Operación Triunfo', aunque quizás la semifinal dejó también reflejada la preferencia del público: Cristina destacó como una de las favoritas, obteniendo un 32 % de los votos como “favorita de la semana”.

Se ha comentado mucho en redes sociales que no fueron del todo justas las votaciones de la Gala 11

En este caso, estuve muy contento con mis puntuaciones durante esa gala, al final el jurado tiene un papel que tiene que desarrollar que es puntuar, unos tienen que estar antes, otros tienen que estar después y creo que una nota no da el valor de un artista. Así que eso, yo con la explotación estaba muy contento y no tampoco fue una gestión difícil.

Lo cierto es que durante todo el concurso eras siempre uno de los concursantes más valorados por los jueces. Siempre te ponían muy buenas valoraciones. ¿Entiendes que en ese momento de hacer el reparto de finalistas no te colases entre los tres más votados después de ser uno de los elogiados durante buena parte del concurso? No sé si esto propició luego tu bajón después de la gala.

Creo que al final las valoraciones del juzgado son en base a la semana y a la gala, pero a la hora de poner las puntuaciones no solo se basan en lo que se ve en la gala, sino en la evolución. Creo que hay muchos factores y no era algo que me sorprendió. Yo no esperaba estar entre los tres primeros ni entre los tres últimos. Tampoco era algo que me hubiese planteado mucho. Como te he dicho antes, estoy muy contento con las puntuaciones que recibí.

Entonces, el bajón después de la gala, ¿por qué se produjo?

Llevábamos unos 80 días dentro de la academia, y ya estaba... un poco fruto del cansancio también y todos somos humanos y a todos nos pasa. Aun así, yo estoy muy feliz y orgulloso de mi paso por la academia y por este concurso. Feliz de lo que he hecho y con muchas ganas de seguir enseñando a la gente todo lo que tengo y los proyectos que vienen.

Me llamó mucho la atención Edurne, que os comentó que estabais muy pendientes de lo que se podía ver fuera. Quería preguntarte si esto, porque es un comentario que se ha repetido durante toda la edición, si lo habéis percibido así, si no se corresponde con la realidad, ¿cómo habéis vivido vosotros este componente reality que tiene OT?

La verdad es que no sabría decirte si hemos sido del todo conscientes de lo que está pasando fuera y al final, hablando por mí, en este caso, yo durante mi paso por la academia he estado muy pendiente de lo que pasaba dentro y no tan pendiente de lo que pasaba fuera. Creo que también 'Operación Triunfo' y cada edición es distinta, pero creo que cada persona lo vive de una manera distinta, cada persona viaja por esta experiencia de una manera distinta y yo en mi caso te podría decir que yo no he estado o no he sentido que estuviera muy pendiente de lo que sucedía fuera o de querer saber lo que estaba sucediendo.

Me refería más a si te has limitado a expresar ciertas cosas o a comportarte de cierta manera por el tema de las cámaras

No, en este caso no. Yo creo que tanto que yo como mis compañeros siento que hemos sido muy naturales, evidentemente estás en cuatro horas expuesto, hay momentos más emocionales y momentos más tal, pero no, yo creo que he sido natural, que he sido 100 % yo, que lo que ha visto la gente de la academia será lo que verán en los próximos proyectos. Y nada más, estoy muy orgulloso de cómo me he mostrado en la academia.

De cara al futuro, Cristina ha manifestado en muchas ocasiones que le gustaría ir al 'Benidorm Fest', incluso a 'Eurovisión'. Tú también tienes un perfil que en estos últimos años se ha hecho popular, estilo Chanel, que baila, canta, y es algo que tú también nos has dado.

La verdad que el 'Benidorm Fest' y 'Eurovisión' sí que son proyectos que me había planteado incluso antes de entrar en 'Operación Triunfo', así que es algo que me gustaría hacer, vamos que lo tengo ahí en la recámara y quizá algún día se pueda hacer realidad. Así que sí.

Estaba muy seguro de que llegando a una final nos tenías un show bestial preparado también, después de lo que nos has ido dando. ¿Qué canción hubieras intepretado?

Tenía varias opciones en venta. En un principio íbamos a tirar por "Abracadabra", que al final la utilice para la nominación, y en este caso, para esta final, íbamos a hacer una versión de "I want to back", de los Jackson Five.

¿Qué serie o película musical te hubiera gustado protagonizar y por qué?

Bueno, una peli musical que me gusta mucho, que la vi hace poco, que también vi en musical es Newsies, y la verdad es que es un proyecto y una película que me gustaría ver, por ejemplo, protagonizado yo.

¿Qué sientes o qué piensas de haber participado en un programa como es 'Operación Triunfo', en el que aparte de canto has dado baile? ¿Sientes que esa faceta del baile no ha podido valorarse suficiente por el jurado o por la gente en algunas ocasiones?

Creo que todo lo contrario, creo que se han valorado todas las herramientas y armas que he ido mostrando semana a semana. Yo, en mi caso, siento que era algo como que surgía de una necesidad para mí en el concurso, al final la danza ha permanecido en mi vida durante muchos años y forma parte de mi vida desde que soy muy jovencito, además del cantar. Entonces, era algo que para mí necesariamente tenía que convivir en este concurso y que tenía muy claro qué quería enseñar.

¿Cómo has llevado la semana de nominación junto a Tinho?

Tinho fue la primera persona con la que conviví ya durante el casting final porque nos pusieron en la misma habitación durante los tres días de ese casting tan intenso. Y es una persona con la que comencé esta experiencia y también hemos llegado juntos hasta el momento en el que yo me voy. Con él y con cualquiera de mis compañeros ha sido muy bonito compartir toda esta experiencia. Creo que el grupo era maravilloso, supera todas las expectativas de lo que te puedes esperar de esta experiencia y si me llevo algo de esta experiencia, es la compañía. Y, bueno, al final, el beef o no, ese juego que teníamos esta semana es porque las nominaciones durante el concurso son una parte que emocionalmente te puede dar un poco más de bajón. A Tinho le encanta el humor y a mí me encanta el humor que hace Tinho. Y por estar divirtiéndonos un poco, al final quedan dos semanas de concurso y poco más. Nada de lo que se haya podido escuchar era más que reírnos un ratito porque al final quedan 14 días, ahora en este caso quedan seis.

¿Crees que te ha podido perjudicar en el concurso a nivel personal el que no pudieráis elegir las canciones que realmente queríais por tema de derechos y si crees que ha sido un poco lastre a la hora de enseñar al público lo que tú quieres ser como artista?

Yo, hablándote en mi caso y desde mi concurso, desde mi experiencia, yo la verdad que en ese sentido nunca he tenido ningún problema. Yo de la mayoría de las canciones que propuse en aquellas listas al principio del concurso, muchas de ellas se me han propuesto durante el concurso. Yo también fui muy claro al principio sobre lo que me gustaría mostrar cuando empezó el concurso y creo que cada una de las facetas que yo quería mostrar en el concurso se han ido dando de forma natural y muy orgánica, así que para mí el repertorio en ningún caso ha sido un lastre.

Acabas de decir que ya has mostrado una parte de ti en el concurso que nos ha dejado ver el pack completo que tienes. Ahora te toca buscar tu hueco en la industria musical, no sé si tienes tan claro el proyecto que quieres armar para mostrarte, para venderte al público.

Tengo muy claro cómo quiero que se proyecte encima del escenario. Tengo muy claro que mi música mueva a la gente que les haga bailar como me hace bailar a mí. Tengo muy claro que la danza, evidentemente, y la acrobacia serán también otro de mis puntos en mi proyecto y estoy con muchas ganas ahora que llevo tres meses encerrado en la academia, pero tengo ganas de encerrarme en el estudio y ponerme a experimentar un poco con todas esas composiciones que he ido haciendo y ponerme a trabajar para sacar mi próximo proyecto.

Guillo, y para terminar, te quiero preguntar quién sería para ti tu ganador o ganadora

Para mí, mi ganador... Creo que cualquiera de los concursantes que están dentro de la academia podrían ser ganadores. Creo que a mi parecer este año ha habido un nivel muy alto y ya en su momento, al principio de la experiencia, cuando nos hacían poner el nombre de quién pensabas cuando aún no había pasado ninguna gala, puse a Cristina, pero es que creo, ya te digo, que tanto Cristina como Olivia podrían ser grandes ganadoras del concurso.