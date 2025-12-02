Hablamos con Crespo, tras ser expulsado de 'OT 2025', apunta al ganador y cuál es su relación real con Olivia

La Gala 11 de 'OT 2025' arrancó con una divertida actuación grupal de la canción "Voy a pasármelo bien", que alivió, por unos minutos, la tensión previa a una de las noches más decisivas de la edición. Entre las actuaciones individuales destacaron Olivia y Cristina, muy aplaudidas por el público y por el jurado, pero antes el foco se centró en el cara a cara entre los nominados: Guillo Rist defendió "Wonder" de Shawn Mendes con una propuesta íntima y limpia, mientras que Crespo arriesgó con "Columbia" de Quevedo, apostando por un estilo urbano que causó división de opiniones.
Finalmente, como sucedió tras la expulsión de Téyou en la gala anterior, el público decidió salvar de nuevo a Guillo Rist con un 55%, lo que convirtió a Crespo en el décimo expulsado de la edición, tras recibir un 45% de los votos. Su salida fue especialmente llamativa al tratarse de su primera nominación y a solo dos semanas de la final. Tras las interpretaciones, el jurado otorgó sus valoraciones con notas, situando como favoritas a Olivia, Cristina y Claudia Arenas, que se convirtieron en finalistas de pleno derecho cruzando la pasarela.
El equipo de profesores completó la lista de finalistas eligiendo a Guille Toledano como cuarto finalista, tras brillar con su interpretación de "El Roce de tu Piel", dejando así en manos del público la última palabra sobre quién continuaría en la recta final: Tinho o Guillo Rist. La gala cerró así una noche emocionante, marcada por actuaciones de alto nivel, valoraciones contundentes del jurado y con la última nominación de la temporada a las puertas de la gran final del próximo 15 de diciembre.
¿Cómo valoras tu paso por 'OT 2025' sabiendo que has pasado por otros formatos que también tenían este objetivo?
La verdad que la pregunta es muy buena porque al final tengo una trayectoria bastante grande televisivamente. He estado en otros programas, como ya sabéis, y cada uno te aporta una cosita y te enseña a ser mejor artista y mejor persona al final y siento que 'Operación Triunfo' ha sido un programa muy clave en eso porque hemos estado dos meses, yo en mi caso dos meses y medio, en una academia sin parar de trabajar en música y eso al final te hace crecer de una manera exponencial. Así que estoy muy contento con lo que he vivido aquí.
Tras tu expulsión, Chenoa se emocionó y en un momento dado dijo: "Me emociona ver algunos concursantes tan bonitos como Crespo. Creo que el hate a veces hace mucho ruido y no es verdad".
Ahora mismo no sé de lo que me hablas. Lo que dijo Chenoa fue súper bonito, o sea, sentir las palabras cuando ella me las dijo antes de cruzar la pasarela para irme fue súper bonito, ver cómo se emocionaba y lo sentía de verdad, estas cosas que me dijo, pero sobre el hate no sé nada. O sea, piensa que nosotros no sabemos nada, absolutamente nada y bueno, yo un día después, casi ni un día después de haber salido de la academia, todavía no sé muy bien a qué se refiere con eso y no he podido hablar con ella, entonces bueno, no te puedo decir mucho más.
Anoche cuando os despedisteis Olivia y tú todo el público se vino arriba, y si no lo sabes, que supongo que sí, el público os ha shippeado muchísimo, les ha gustado mucho vuestra amistad, vuestra relación... ¿Cómo has vivido tú también esta convivencia con Olivia? Y si puedes aclarar un poco si sois amigos si a lo mejor habéis sentido algo más.
Yo con Olivia tengo una relación muy bonita de amistad, como con el resto de compañeros. Sí que es una persona con la que he compartido una semana de trabajo en "Akureiri", que es una canción muy preciosa, y lo valoro, o sea, valoro cómo trabaja y cómo es como persona y también le deseo que le vaya bien en el concurso, en lo que queda, pero ya te digo, tanto con ella como al resto de compañeros, creo que he tenido una relación muy bonita con todos. Entonces, bueno, el trato no es muy diferente.
¿Cómo va a ser tu proyecto musical?
La verdad que un día después de mi expulsión no te puedo decir con certeza. No me ha dado mucho tiempo a pensar qué quiero hacer o cuáles van a ser las bases de mi proyecto. Sí que es verdad que durante el concurso lo he dejado un poco entrever, por las composiciones que estaba haciendo en la academia, con las canciones que he cantado en la gala y con ese toque personal que he intentado darle siendo auténtico y siendo yo mismo. Entonces, tenéis que estar muy atentos a lo que vaya pasando con mi proyecto y para ir descubriéndome un poquito más, que yo creo que ahí he dejado algo entrever, pero todavía me queda mucho por conocer de mí mismo.
Cuando estuviste después de tu expulsión con Noemí, ella te puso como ejemplo y dijo que ojalá hubiera muchos Crespos en otras ediciones de 'Operación Triunfo'. ¿Qué sentiste en aquel momento? Y por otro lado, ¿qué canción te gustaría llevar a la gira?
Fue algo muy especial. Al final, yo empecé este camino con Noemí dándome la pegatina, ese pase prime. Además, me acuerdo de ser el primero en la cola en Madrid y que Noemí estuviese audicionando... Ayer cuando se despidió de mí fue tan bonito por el recuerdo que voy a tener de la academia, de ella, por todo lo que he vivido estos dos meses y medio a su lado, porque al final es mucho tiempo de convivencia y muchos recuerdos que se quedan ahí. Súper bonito, me llevo su palabra y sé que va a ser una persona que la voy a tener yo y mis compañeros para toda la vida al final.
¿Crees que haber ganado 'La Voz' te ha podido perjudicar en 'OT 2025' entre aquellos que puedan creer que ya tuviste una oportunidad y se la podías estar quitando a otros de alguna manera? Por otro lado, en la academia dijiste que 'La Voz' voz no está pensada para impulsar artistas. No sé si esto te invitó a afrontar 'OT' de otra forma intentando mostrar en la academia lo que tú quieres proyectar luego una vez salga.
Creo que el ganar un programa como 'La Voz' en el año en que lo gané, con la edad que tenía, 18 años, creo que me hizo aprender muchísimas cosas, adentrarme un poco en el mundo de la música y tener una gran oportunidad que he seguido trabajando hasta que otra oportunidad se ha presentado. Yo soy una persona que aprovecha todas las oportunidades que se le presenta y en este caso pues sentí que 'Operación Triunfo' iba a ser también una gran oportunidad como en el momento fue 'La voz' para mí. Y bueno, no sé si ha podido perjudicar, pero bueno, las cosas en la vida pasan cuando pasan y nos llevamos lo mejor de cada cosa que vivimos. Entonces, creo que de 'La voz' me llevé un recuerdo muy bonito y un aprendizaje también muy grande.
¿Crees que ha habido alguna injusticia contigo o con alguno de tus compañeros durante toda la edición?
Siempre se comenta mucho la "injusticia" o el "me deberían haber nominado, no me deberían haber nominado". Los 16, en su momento, desde el primer lunes, hemos puesto todo lo que teníamos en el escenario cada día y luego el jurado cada uno tiene su opinión, valora por las cosas que valora profesionalmente y no las juzgamos. O sea, en el momento nos puede sentar mejor o peor, según estemos también de ánimo, porque es una experiencia complicada de gestionar al estar aislado. Pero sí, al final sabemos que el jurado tiene su opinión y que estamos sujetos a ella. Entonces tomamos todo lo que nos dicen con positividad y con optimismo de seguir mejorando.
Ha habido mucho chiste sobre tu apellido, incluso dentro de la academia. ¿Cómo te apellidas exactamente?
Sí, sí, mi apellido es Crespo Crespillo. Es gracioso, pero es así, de verdad. Lo pone en el DNI.
¿Quién te gustaría que ganara 'Operación Triunfo 2025'?
Pues creo que podría ganar o Olivia o Cristina, porque últimamente están haciendo unos números muy buenos, la verdad, una de las dos. Y me gustaría que ganase Guillo por el cariño que le tengo, porque es también un buen artista y porque tiene esa parte de la danza y cantar que a mí me parece impresionante también de ver y de valorar.
O sea, crees que puede ganar Olivia y Cristina y te gustaría ganar a Guillo, ¿no?
Sí, me gustaría que ganara Guillo por la amistad que tenemos y por verle consiguir lo que quiere.
¿Qué consejo le darías al Crespo que acaba de entrar en la academia si pudieras volver atrás?
El consejo que me daría si volviese a entrar a la academia sería que confiase en mí, sobre todo en quién soy, en lo auténtico que soy, porque sí que durante este paso por 'Operación Triunfo' he intentado dar el toque personal a todo lo que he hecho. Que me aferrase mucho a quien soy y a cómo me siento para así haber hecho todas las actuaciones, porque algunas veces te metes en otro estilo, cantas canciones fuera de tu zona de confort y se te pueda hacer difícil el trabajo de sacar el reto de la semana poniéndole también tu sello personal y a veces gracias a esa confianza en ti mismo y en lo que haces y lo que eres consigue que saques números con muchísima más facilidad y con un toque personal que se agradece.
Grabasteis hace poco el nuevo himno de 'Operación Triunfo 2025'. ¿Guardas alguna anécdota de la grabación?
Ha sido una experiencia muy chula, sobre todo el componerlo dentro de la academia y cada uno poder poner nuestro granito de arena. Y sobre la experiencia de grabarlo, pues sí que nos hubiera gustado estar los 16 juntos para grabarlo, porque al final los compañeros que estaban ya fuera cuando se grabó no pudieron venir al estudio de la academia a grabarlo. Pero fue muy chulo. Estuvimos con Vic Miralles y él también nos guió un poco para que todo quedase mejor todavía grabado y creo que suena increíble, por lo que yo he podido escuchar.
En tu caso, hay gente que ha llegado a decir que eras el protegido del jurado o que incluso estabas enchufado por una discográfica, ¿qué respondes ante esto? Y no sé si este tipo de campañas ha podido provocar tu expulsión.
La verdad que la pregunta no sé si me pilla un poco de sorpresa porque no he tenido mucho tiempo de enterarme de lo que ha sido mi paso por el concurso, que al final han sido dos meses y medio en los que han podido pasar muchas cosas y todavía tengo que ir asimilándolas, pero sobre esto que me comentas, la verdad es que desde dentro no lo he sentido. Creo que yo he sido, como ya venía diciendo, yo mismo. He sido auténtico, y si el jurado lo ha querido valorar, l final es algo muy positivo, y yo creo que dentro de la industria el ser diferente, si el jurado lo ha querido valorar antes que otras cosas que al final están en su mano, pues mira, yo siempre he agradecido y siempre me llevo lo mejor de sus valoraciones.
