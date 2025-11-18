Reparto de temas de la Gala 10 de 'OT 2025': Todas las canciones que cantarán el lunes 24 de noviembre

Tras una gala 9 en la que el nivel descendió muchísimo con grandes problemas vocales y de afinación tras la euforia de las firmas, los alumnos del talent afrontan su décima semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 10 del próximo lunes 24 de noviembre.

Y es que ya estamos a menos de un mes de la final del formato. Después de la marcha de Lucía Casani, el próximo lunes tocará decir adiós a otro de los concursantes entre dos de los que eran favoritos para la final como son Guillo Rist y Téyou.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala de 'OT 2025' y en la que el objetivo es volver a recuperar el nivel que tenían y demostrar lo que son capaces de hacer ahora que el concurso se acaba.

Los ocho concursantes que quedan dentro de la academia abrirán la gala 10 de nuevo acompañados. En esta ocasión cantarán "Saturno" junto a Pablo Alborán. Mientras que como nominados, Guillo Rist ha elegido cantar "Abracadabra" de Lady Gaga mientras que Téyou versionará "Je vole" de Louane de la BSO de 'La familia Belier'.

Después llegará el turno del resto de concursantes que cantarán todos en solitario poniendo fin así a los duetos. Y esta semana oiremos temas de Etta James, Billie Eilish, Saiko, Ses, Daniela Blasco y Stephen Sánchez. Pero además esta semana habrá una sorpresa y es que habrá una segunda canción grupal con todas las chicas junto a Elena Gadel de 'OT 2' cantando su tema "Lobo" con motivo del 25-N, el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

GRUPAL - "SATURNO" CON PABLO ALBORÁN

GUILLO RIST - "ABRACADABRA" (LADY GAGA)

TÉYOU - "JE VOLE" (LOUANE)

OLIVIA - "AT LEAST" (ETTA JAMES)

CLAUDIA ARENAS - "BIRDS OF A FEATHER" (BILLIE EILISH)

CRESPO - "COSAS QUE NO TE DIJE" (SAIKO)

TINHO - "TEMPESTADES DE SAL" (SES)

CRISTINA - "UH NANA" (DANIELA BLASCO)

GUILLE TOLEDANO - "UNTIL I FOUND YOU" (STEPHEN SÁNCHEZ)

CHICAS CON ELENA GADEL - "LOBO"