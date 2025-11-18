Encuesta: ¿Quién quieres que sea el concursante salvado de 'OT 2025': Guillo Rist o Téyou?

Solo quedan cuatro galas para que 'OT 2025' llegue a su final después de que este lunes Prime Video haya emitido la gala 9. El talent presentado por Chenoa sigue su curso y este lunes hemos vivido la octava expulsión de la edición con el duelo entre Guille Toledano y Lucía Casani.

La gala 9 de 'OT 2025' ha arrancado como siempre con la actuación grupal al ritmo de "La potra salvaje" junto a Isabel Aaiún. Después llegaba el turno de Guille y Lucía, que como nominados han versionado "Stars" de Simply Red y "Fue tan poco tu cariño" de Rocío Dúrcal.

Después de las actuaciones llegaba el momento más triste de la noche con la despedida de Lucía Casani tras ser la expulsada con un 37% de los votos frente al 67% del apoyo de Guille. Y de la tristeza a la felicidad con la proclamación del nuevo favorito de la semana con Cristina repitiendo por segunda vez como la más votada por los espectadores con el 27% de los votos frente a Claudia y Guillo Rist.

Tras las nominaciones del jurado de 'OT 2025', que dejaba en duda a Téyou, Claudia Arenas, Olivia y Guillo Rist con solo tres concursantes cruzando la pasarela junto a Cristina llegaba el momento de conocer el veredicto de los profesores. Noemí Galera no dudaba en decir que no pueden confiarse y que hay que dar el 100% en la gala aunque estén mal y con problemas. Tras ello, la directora de la academia anunciaba que la persona que tiene que continuar era Olivia porque es resolutiva y porque ha tenido una gran evolución.

Por su parte los concursantes con sus votos en las pizarras decidían que el concursante salvado tenía que ser Claudia gracias al voto de Cristina como favorita después de haber estado empatada a dos votos con Guillo mientras que Téyou se quedaba sin apoyos.

De esa forma, tras las salvaciones de profesores y concursantes los dos nominados de esta semana son Guillo y Téyou. Para ambos es su primera nominación y además son dos de los componentes del equipo sándwich y grandes amigos.