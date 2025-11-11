Reparto de temas de la Gala 9 de 'OT 2025': Lista con todas las canciones del lunes 17 de noviembre

Tras una gala 8 en la que los concursantes de 'OT 2025' siguieron subiendo el nivel, los alumnos del talent afrontan su novena semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 9 del próximo lunes 17 de noviembre.

Poco a poco encaramos la recta final del concurso tras siete expulsiones y es que esta semana solo quedará un mes para el final del programa. Tras la marcha de María Cruz, el próximo lunes tocará decir adiós a otro de los concursantes entre Guille Toledano y Lucía Casani que se jugarán su continuidad.

Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel y seguir demostrando todo el talento que tienen.

Los nueve concursantes que quedan en 'OT 2025' abrirán la gala al ritmo de "La potra salvaje" y lo harán además con la propia Isabel Aaiún. Después llegará el turno de los nominados con Guille Toledano versionando "Stars" de Simply Red mientras que Lucía Casani interpretará "Fue tan poco tu cariño" de Rocío Dúrcal.

En esta ocasión Olivia y Cristina realizarán el único dueto de la semana con la canción "Manchild" de Sabrina Carpenter. Mientras que el resto cantarán en solitario temas de Carlos Ares, Jess Glyne, Emilia, Benson Moone y un tema de uno de los profesores de la academia, Vic Mirallas.

Este es el repertorio de temas para la Gala 9 de 'OT 2025'

GRUPAL - "LA POTRA SALVAJE" CON ISABEL AAIÚN

GUILLE TOLEDANO - "STARS" (SIMPLY RED)

LUCÍA CASANI - "FUE TAN POCO TU CARIÑO" (ROCÍO DÚRCAL)

OLIVIA Y CRISTINA - "MANCHILD" (SABRINA CARPENTER)

GUILLO RIST - "PEREGRINO" (CARLOS ARES)

CRESPO - "HOLD MY HAND" (JESS GLYNE)

TÉYOU - "SUPER VACÍO" (VIC MIRALLAS)

CLAUDIA ARENAS - "LATIN GIRL" (EMILIA)

TINHO - "BEAUTIFUL THINGS" (BENSON MOONE)