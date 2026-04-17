Telecinco altera su programación y pospone la última semifinal de 'Got Talent' ante su debacle en audiencias

'Got Talent España' no atraviesa su mejor momento en lo que a audiencias se refiere. La undécima edición no consigue levantar el vuelo pues no ha logrado pasar del doble digito en ninguna de sus galas en la noche de los sábados de Telecinco.

Después de no dar descanso al formato en Semana Santa buscando acelerar su emisión, Telecinco ha decidido dar un giro a su programación y no ofrecer la cuarta semifinal este sábado para evitar un nuevo mínimo de audiencia teniendo en cuenta que La 1 emite la final de la Copa del Rey.

Así, como se espera que la cadena pública haga audiencias millonarias con la final que disputan este sábado el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla, Telecinco tira la toalla y pospone la última semifinal de su talent show para la próxima semana.

De esta manera, Telecinco ofrecerá una reposición de 'Got Talent' durante el prime time de este sábado bajo el título 'Got Talent. Very Best'. Una oferta que ocupará toda la noche entre las 22:00 y las 02:00 horas y con la que Mediaset busca abaratar costes en una noche en la que las miradas estarán puestas en la competición deportiva que ofrecerá La 1.

Hay que decir que todas las cadenas han optado por modificar su prime time este sábado para evitar la competencia directa con el fútbol. Así, además de Telecinco, Antena 3 también ha optado por ofrecer reposiciones de 'Atrapa un millón' tras concluir la emisión de su última temporada la semana pasada. Mientras que Cuatro ha decidido emitir doble reposición de 'First Dates' retrasando el comienzo de El Blockbuster a las 22:45 horas con la película 'Los amos de Brooklyn'.

'Got Talent', bajo mínimos en su undécima edición

Como decimos, Telecinco busca proteger a 'Got Talent' de un nuevo mínimo por su competencia con la final de la Copa del Rey después de que la undécima edición del talent producido por Fremantle esté anotando su peor temporada de la historia sin llegar al 10%.

Una temporada que está marcada por la despedida de Risto Mejide del jurado y la incorporación de Carlos Latre y Lorena Castell. Dos fichajes que parecen no haber sido del agrado del público pues el formato acumula una media del 9,9% y 832.000 espectadores.