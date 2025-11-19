RTVE crea un nuevo programa sobre 'Hasta el fin del mundo' con Inés Hernand como presentadora

Si hay un rostro que parece que sigue ganando presencia en RTVE es Inés Hernand. Pese al gran fiasco que supuso 'La familia de la tele' y lo que pasó con 'Pase sin llamar', la cadena pública sigue apostando fuerte por la influencer y comunicadora.

Actualmente, Inés Hernand forma parte del equipo de Open Play, el magacín en directo que se emite de lunes a viernes en RTVE Play que aborda desde temas de actualidad pasando por entrevistas así como diferentes secciones. Pero además será la presentadora de 'Ordena tu vida', la adaptación española del formato internacional 'Sort Your Life Out' de BBC One.

Pero a todo ello hay que sumar ahora 'Exceso de equipaje', un nuevo formato que complementará a la emisión de 'Hasta el fin del mundo' en RTVE Play. Así, según ha avanzado Poco Pasa TV, Inés Hernand entrevistará en este nuevo espacio a las seis parejas de famosos que participan en el docu-reality conducido por Paula Vázquez.

Unas entrevistas que contarán con un tema de fondo: las maletas y todo el equipaje que llevaron los 12 concursantes famosos en su viaje por Latinoamérica. A través de los objetos personales, recuerdos, ropa y todo lo que llevaban en la maleta, Inés tratará de conocer mejor a cada pareja y "cómo les ha cambiado la vida la aventura" y qué secretos quedaron fuera de cámara durante las durísimas semanas de rodaje.

De esta manera, RTVE sigue apostando fuerte por una de sus últimas apuestas de entretenimiento tras convertirse en el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018, con un 14,3% de cuota de pantalla y 812.000 espectadores de media. Y es que cabe recordar que además cada miércoles justo después del programa se emite el espacio 'Más allá del mundo' con Paula Vázquez mostrando todo lo que no se ve de los países por los que han viajado los concursantes.

Inés Hernand se hace fuerte en RTVE pese a 'La familia de la tele'

Con 'Exceso de equipaje', se confirma la gran apuesta de la corporación por RTVE Play dotando a su plataforma de contenido original y propio para competir con las nuevas narrativas del entretenimiento. Otro de los ejemplos además del ya citado 'Open Play' lo encontramos en la renovación de 'Make up stars', el talent de maquillaje que presenta Pilar Rubio con una edición dedicada al fenómeno drag queen.

Mientras que la elección de Inés Hernand viene a demostrar como la presentadora se ha convertido en todo un referente para las nuevas generaciones y en un rostro que puede combinar tanto la televisión tradicional como el mundo de las plataformas con el que se busca potenciar conectar con la audiencia más joven.