RTVE elige a Inés Hernand como 'telonera' de 'La Revuelta' en su nuevo programa de entretenimiento diario

Durante los últimos años, la presencia de Inés Hernand en RTVE ha ido multiplicándose progresivamente. Tras convertirse en uno de los rostros habituales del Benidorm Fest, conducir el fallido experimento de 'La familia de la tele' y otros proyectos en la cadena pública, la creadora de contenido se ha asentado en la programación de Open Play de RTVE, en la que ahora se va a multiplicar con un nuevo formato.

Que la presentadora se ha convertido en uno de los principales activos de la cadena pública para captar a los espectadores más jóvenes y ligados al mundo de las redes sociales no es un secreto. Es por eso que, además de continuar con su sección 'Inés Express' en el formato contenedor de streaming de RTVE, la creadora de contenido conducirá 'EnPlay', una nueva apuesta basada en la actualidad y el entretenimiento enfocada al público joven.

'EnPlay', el nuevo formato con el que Inés Hernand saltará al access prime time de Open Play

Se trata de una expansión de 'Inés Express' que ocupará el access prime time de Open Play y que contará con dos bloques diferenciados, uno de magacín y otro de actualidad, con una duración de entre 45 y 50 minutos. El nuevo proyecto de Inés Hernand se emitirá de lunes a jueves a partir de las 21:00 horas y en unas declaraciones para El Confidencial la presentadora ha adelantado algún que otro detalle sobre el formato.

"El objetivo es abordar las noticias desde una perspectiva más cercana y amable, desarrollando el tema del día con un enfoque distinto, más dinámico e incluso desenfadado", ha comenzado explicando la presentadora del Benidorm Fest al citado medio, desgranando la nueva propuesta con la que va a continuar expandiendo su presencia en el ente público.

"La intención es ofrecer al espectador una manera diferente de informarse para que no se vaya a la cama con el cortisol por las nubes, evitando el tono excesivamente alarmista y apostando por un análisis más humano y accesible", ha asegurado, desvelando también que no estará sola en plató. "El programa contará además con nuevos colaboradores, que no están tan manidos, tan sobados o tan vistos, lo que hará que sea bastante divertido", ha avanzado.

A su vez, no ha dudado en bromear sobre sus principales competidores en la franja, en la que de algún modo actuará como "telonera" de David Broncano y 'La Revuelta'. "Ya sabéis, Iker Jiménez y Roberto Vaquero versus Inés Hernand y compañía, que yo creo que mis colaboradores también van a gustar. No, no hay versus en las parrillas..", ha bromeado Inés Hernand. "También tengo que decir que no tengo nada que hacer contra Iker, que está ahí en Cuatro, en abierto, todos los días el hombre hablando de ovnis, de sanidad y de estas cosas… estamos en un mundo tan particular, ¿verdad?", ha señalado ante su futura competencia con 'Horizonte'.