La 1 de TVE alarga su gran racha en audiencias y 'Hasta el fin del mundo' destrona a 'El 1%' de Antena 3

La 1 de TVE estrenó este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con famosos participantes y con Paula Vázquez como presentadora. Se trata de una de las grandes apuestas de la cadena pública en esta temporada y la audiencia ha respondido, alargando la dulce racha que atraviesa el canal.

El primer episodio registró un 14,3% de cuota y 812.000 telespectadores de media (cifra menguada por su tardío horario), arrebatándole el liderazgo 'El 1%' de Antena 3. El concurso conducido por Arturo Valls continuó su tendencia descendente y desescaló a la segunda posición con un 12,3% de share.

El ESTRENO de #HastaElFinDelMundo es LÍDER con un 14.3% de share y una media de 812.000 espectadores en la noche de @la1_tve



🧭 +8.1% por encima del canal en el día



🧭 Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/JIleFxh8vM — Dos30' (@Dos30TV) November 13, 2025

En competencia directa, entre las 23:27 y las 01:05 horas, 'Hasta el fin del mundo' promedió un 14,2% y 931.000 seguidores y 'El 1%' un 12,3% y 807.000. Es decir, la nueva oferta de La 1 de TVE en la noche de los miércoles le aventajó en casi dos puntos y más de cien mil espectadores. Por su parte, el décimo capítulo de 'La Agencia' anotó un pobre 8,2% en Telecinco, que jugó en otra liga un día más.

#El1PorCiento en el prime time de @antena3com alcanza un estupendo 12.3% de share y una media de 807.000 espectadores



💰 Gran fidelidad (40.1%)



💰 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rd0fCMbZ6v — Dos30' (@Dos30TV) November 13, 2025

Otro dato alentador para este reality, en el que seis parejas de concursantes famosos recorrerán ocho países de Latinoamérica (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) en una carrera en la que podrán conocer diferentes culturas e idiosincrasias, es el de la curva minuto a minuto. La emisión arrancó en torno al 13% de share creció hasta cuotas del 18% y 19% en la parte final.

Por targets, sobresalió en jóvenes de 13 a 24 años con un 16,7% y en adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un 19,5%. Y por último, en cuanto a comunidades autónomas, 'Hasta el fin del mundo' arrasó en Extremadura (24,8%), Cantabria (24,8%), Euskadi (20,7%), Baleares (18,1%) y Aragón (17,5%).

Este buen debut del formato producido en colaboración con Zeppelin propició que La 1 de TVE firmara una gran jornada de miércoles con un 13% de media en el total del día; en el que destacaron también los registros de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo (19,4%), 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (12,1%), 'La Revuelta' de Broncano (13%) o los 'Telediarios' con Alejandra Herranz y Pepa Bueno (15,8% y 14,5%).