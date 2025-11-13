La 1 de TVE alarga su gran racha en audiencias y 'Hasta el fin del mundo' destrona a 'El 1%' de Antena 3

La 1 de TVE estrenó este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con famosos participantes y con Paula Vázquez como presentadora. Se trata de una de las grandes apuestas de la cadena pública en esta temporada y la audiencia ha respondido, alargando la dulce racha que atraviesa el canal.
El primer episodio registró un 14,3% de cuota y 812.000 telespectadores de media (cifra menguada por su tardío horario), arrebatándole el liderazgo 'El 1%' de Antena 3. El concurso conducido por Arturo Valls continuó su tendencia descendente y desescaló a la segunda posición con un 12,3% de share.
En competencia directa, entre las 23:27 y las 01:05 horas, 'Hasta el fin del mundo' promedió un 14,2% y 931.000 seguidores y 'El 1%' un 12,3% y 807.000. Es decir, la nueva oferta de La 1 de TVE en la noche de los miércoles le aventajó en casi dos puntos y más de cien mil espectadores. Por su parte, el décimo capítulo de 'La Agencia' anotó un pobre 8,2% en Telecinco, que jugó en otra liga un día más.
Otro dato alentador para este reality, en el que seis parejas de concursantes famosos recorrerán ocho países de Latinoamérica (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) en una carrera en la que podrán conocer diferentes culturas e idiosincrasias, es el de la curva minuto a minuto. La emisión arrancó en torno al 13% de share creció hasta cuotas del 18% y 19% en la parte final.
Por targets, sobresalió en jóvenes de 13 a 24 años con un 16,7% y en adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un 19,5%. Y por último, en cuanto a comunidades autónomas, 'Hasta el fin del mundo' arrasó en Extremadura (24,8%), Cantabria (24,8%), Euskadi (20,7%), Baleares (18,1%) y Aragón (17,5%).
Este buen debut del formato producido en colaboración con Zeppelin propició que La 1 de TVE firmara una gran jornada de miércoles con un 13% de media en el total del día; en el que destacaron también los registros de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo (19,4%), 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (12,1%), 'La Revuelta' de Broncano (13%) o los 'Telediarios' con Alejandra Herranz y Pepa Bueno (15,8% y 14,5%).
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.