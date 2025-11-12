'Hasta el fin del mundo': Lista completa de las seis parejas de concursantes del nuevo reality de TVE

Tras una larga e intensa campaña de promoción, TVE lanza este miércoles a partir de las 23:10 horas 'Hasta el fin del mundo', su nueva gran apuesta de entretenimiento con la que busca recuperar el espíritu de 'Pekín Express' en la televisión en abierto con Paula Vázquez como maestra de ceremonias.

'Hasta el fin del mundo' es la versión española del exitoso formato 'Race Across the World, un programa que combina aventura y exploración con un fuerte mensaje de sostenibilidad, respeto por los ecosistemas y conexión humana. A lo largo de su recorrido, los concursantes descubrirán las culturas inca, quechua, aimara, paracas o Guna Yala y colaborarán con comunidades locales en diversas actividades: desde cocinar platos típicos hasta participar en la limpieza de ecosistemas. La primera etapa, que se extiende desde Costa Rica hasta Ciudad de Panamá, mostrará la intensidad del desafío: selvas tropicales, cráteres de volcanes y la vida en los manglares.

Las parejas de concursantes están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.

'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimachas, Guna Yala o paracas.

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos (equipo verde)

Con más de treinta años de carrera, Yolanda Ramos es una de las grandes referentes del humor y la interpretación en España. Ha trabajado en televisión, cine y teatro, siempre dejando huella por su espontaneidad y naturalidad. Ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Carmina y amén' y del Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto por 'Paquita Salas', su trayectoria incluye títulos como 'Benvinguts a la família' o 'Homo Zapping'. En los últimos años ha seguido explorando nuevos registros, mostrando su vertiente más humana y cercana en proyectos como MasterChef Celebrity o Bake Off: famosos al horno'.

A su lado viaja su sobrina Ainoa Olivares Ramos, una joven con mucha personalidad, creatividad y energía. Activa en redes sociales y apasionada por la interpretación, Ainoa representa la frescura de una generación que busca su propio camino. Su vínculo con Yolanda es profundo y podrá comprobarse durante su camino por el programa: tía y sobrina comparten sentido del humor, una mirada abierta al mundo y una complicidad que promete grandes momentos.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes (equipo naranja)

Alba Carrillo se dio a conocer como modelo antes de convertirse en un rostro habitual en los platós de televisión tras su paso por 'Supermodelo'. Desde hace años se ha convertido en colaboradora, presentadora y participante en numerosos formatos donde ha mostrado su naturalidad y carácter. Es el caso de 'Bake Off: famosos al horno' y diversos magacines de La 1 como 'Mañaneros' o 'D Corazón' tras su paso por 'GH VIP' y 'Supervivientes'. En 2023 publicó su libro autobiográfico 'Lista para la vida', donde relató con honestidad su trayectoria personal y profesional.

Cristina Cifuentes, abogada y expolítica, ha protagonizado una destacada reinvención profesional. En los últimos años ha encontrado un nuevo espacio en el entretenimiento, participando en 'MasterChef Celebrity 9' y colaborando en programas de actualidad como 'Tardear', 'El programa de Ana Rosa' o 'Todo es mentira'. Su carácter firme y su experiencia vital la convierten en una compañera ideal para un reto de resistencia y superación.

Jedet y Andrea Compton (equipo rojo)

Jedet es actriz, cantante e influencer. Ganadora del Premio Ondas a mejor intérprete femenina de ficción por 'Veneno', ha sido reconocida también por su activismo y defensa de los derechos LGTBIQ+. Ha publicado los libros 'Mi último regalo' y 'Efecto mariposa', además del disco 'A los hombres que he tenido que olvidar', consolidando una carrera profesional marcada por la sensibilidad y la valentía.

Andrea Compton se dio a conocer en YouTube gracias a su particular sentido del humor y su pasión por el cine y las series. Con el tiempo se ha convertido en una creadora polifacética: actriz de doblaje, comunicadora e influencer. Su espontaneidad y su visión positiva la convierten en un motor de energía dentro del programa.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas (equipo azul)

Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, es colaboradora y presentadora de televisión. En los últimos años ha participado en programas como 'Bake Off: famosos al horno' así como 'Mediafest Night Fever' tras realizar las docuseries 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío' y ha lanzado su propia línea de cosméticos. Su presencia en pantalla se caracteriza por la sinceridad y la serenidad con la que afronta los retos personales y profesionales. ¿Será capaz de sobrellevar el estrés de cada una de las etapas de 'Hasta el fin del mundo'.

Anabel Dueñas se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2008', donde conquistó al público con su voz cálida y potente. Tras salir del talent, formó parte del grupo Supersingles y fue elegida por Rocío Carrasco para protagonizar los musicales en homenaje a Rocío Jurado. Su talento y sensibilidad la convierten, junto a J Kbello, Nia y Jedet, en el alma musical de esta aventura.

Nia y J Kbello (equipo gris)

Ganadora de 'Operación Triunfo 2020', Nia se ha consolidado como una de las grandes voces emergentes del panorama español. Antes del concurso ya había formado parte del musical 'El Rey León' en Madrid. Con su disco 'Palosanto' y múltiples colaboraciones, Nia combina fuerza, elegancia y pasión en cada proyecto en el que se sumerge.

Jesús Cabello, conocido artísticamente como J Kbello, comenzó como bailarín urbano y descubrió pronto su vocación por el canto. Finalista en 'Cover Night' y participante del 'Benidorm Fest 202'5' con "V.I.P.", con la que logró el tercer puesto, es un artista versátil con una fuerte presencia escénica que demostrará su valentía en cada uno de los retos del programa.

Aldo Comas y José Lamuño (equipo negro)

Aldo Comas es pintor, músico, empresario, DJ, director de cine e instructor de paracaidismo. Su trayectoria artística es tan diversa como su carácter. Entre sus proyectos más recientes destacan el single "Kamikaze", junto a La Bien Querida y Delafé, y su exposición 'Langostas y guitarras', donde une arte y experimentación.

José Lamuño, actor y modelo, comenzó su carrera tras formar parte de la selección española de voleibol y estudiar fisioterapia. Ha trabajado en series como 'Servir y proteger,' 'El continental', 'Cupido' o 'Fugitiva'. Su versatilidad y cercanía lo han convertido en un rostro habitual de la ficción española.