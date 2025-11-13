El público dicta esta sentencia al estreno de 'Hasta el fin del mundo' en TVE y la comparación es inevitable

A falta de una gala para el final de 'MasterChef Celebrity', TVE lanza este miércoles su nuevo reality con famosos. En 'Hasta el fin del mundo' seis parejas de concursantes famosos recorrerán ocho países de Latinoamérica en una carrera en la que podrán conocer diferentes culturas e idiosincrasias.
Y al igual que ocurre con 'MasterChef Celebrity', la duración de 'Hasta el fin del mundo' es larga, lo que obligará a la audiencia a tener que trasnochar si quiere verlo completo pues la primera gala comenzará a las 23:10 horas después de 'La Revuelta' y se alargará hasta las 2:25 horas. Después comenzará el post 'Más allá del fin del mundo' con Paula Vázquez.
'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimachas, Guna Yala o paracas.
Las parejas están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.
La primera etapa del programa consta de 1.048 kilómetros. Los concursantes se han encontrado con paisajes muy diversos, desde los volcanes y selvas de Costa Rica, hasta la megalópolis de Ciudad de Panamá. Han dormido en cabañas construidas en los árboles y en el cráter de un volcán en el Valle de Antón, y han colocado cámaras de fotos en parques nacionales para monitorizar animales salvajes.
En este primer episodio, los espectadores también han podido ver a las seis parejas cocinar comida caribeña o colaborar en la limpieza de ecosistemas como los manglares, entre otras actividades.
Como era de esperar, la audiencia ha dado su veredicto al estreno de 'Hasta el fin del mundo' en La 1 en redes sociales. Son varios los que no han dudado en acordarse de 'Pekín Express' y compararlo con el formato que emitieron Mediaset, Atresmedia y HBO Max.
Asimismo, son muchos los que alaban la presencia de Yolanda Ramos siendo la concursante más aplaudida y la que más momentazos está dando junto a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes.
