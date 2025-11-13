El público dicta esta sentencia al estreno de 'Hasta el fin del mundo' en TVE y la comparación es inevitable

A falta de una gala para el final de 'MasterChef Celebrity', TVE lanza este miércoles su nuevo reality con famosos. En 'Hasta el fin del mundo' seis parejas de concursantes famosos recorrerán ocho países de Latinoamérica en una carrera en la que podrán conocer diferentes culturas e idiosincrasias.

Y al igual que ocurre con 'MasterChef Celebrity', la duración de 'Hasta el fin del mundo' es larga, lo que obligará a la audiencia a tener que trasnochar si quiere verlo completo pues la primera gala comenzará a las 23:10 horas después de 'La Revuelta' y se alargará hasta las 2:25 horas. Después comenzará el post 'Más allá del fin del mundo' con Paula Vázquez.

'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimachas, Guna Yala o paracas.

Las parejas están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.

La primera etapa del programa consta de 1.048 kilómetros. Los concursantes se han encontrado con paisajes muy diversos, desde los volcanes y selvas de Costa Rica, hasta la megalópolis de Ciudad de Panamá. Han dormido en cabañas construidas en los árboles y en el cráter de un volcán en el Valle de Antón, y han colocado cámaras de fotos en parques nacionales para monitorizar animales salvajes.

En este primer episodio, los espectadores también han podido ver a las seis parejas cocinar comida caribeña o colaborar en la limpieza de ecosistemas como los manglares, entre otras actividades.

Como era de esperar, la audiencia ha dado su veredicto al estreno de 'Hasta el fin del mundo' en La 1 en redes sociales. Son varios los que no han dudado en acordarse de 'Pekín Express' y compararlo con el formato que emitieron Mediaset, Atresmedia y HBO Max.

Asimismo, son muchos los que alaban la presencia de Yolanda Ramos siendo la concursante más aplaudida y la que más momentazos está dando junto a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes.

Paula Vázquez dirigiéndose nuevamente a cámara para presentar un nuevo reality de aventura… la televisión ha vuelto… la televisión no ha muerto #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/EYDVY9Lept — roca 🪨 (@rocachonda) November 12, 2025

Esto es básicamente Pekín Express #HastaElFinDelMundo — Óscar Rus (@OscarRusVicente) November 12, 2025

#HastaElFinDelMundo está guay y tiene buen casting, pero al final es un ‘Pekín express’ y creo que el formato está más que explotado en España.

Veremos cómo responde la audiencia… — Berto Molina (@BertoMolina) November 12, 2025

Si pusieran un canal 24h de pago con Yolanda Ramos de protagonista me suscribiría de por vida porque menudo show de mujer #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/gCnTvwuAJn — Chaarlie 🍋🍊 (@Chaarliez) November 12, 2025

El espectáculo que da @_YolandaRamos_ en TV es algo incomparable con otra cosa 🤣🤣

Es la mejor.#HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/L0Gxqa90YQ — Javi 🚂 (@javimartc) November 12, 2025

Paula Vázquez está inmensa.



Qué acierto más grande.



Y qué bien que desde la televisión pública se apueste por mujeres así. #HastaElFinDelMundo — JuanMa (MONT3RO) Fdez (@juanmafdez) November 12, 2025

Me está encantando #HastaElFinDelMundo por el casting — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) November 12, 2025

#HastaElFinDelMundo Que maravilla de programa. No paro de reír. — Vicen-T 🍃 (@Vicent__0395) November 12, 2025

A ver, podréis cambiarle el nombre al programa pero esto es Pekin Express de toda la vida.#HastaElFinDelMundo — Marc (@vaixala) November 12, 2025

Soy Yolanda Ramos de fiesta mientras mis amigas encuentran al amor de su vida #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/ketCYScIQZ — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) November 12, 2025

Me gusta el formato, pueden elegir su propia ruta y no se entretienen en juegos de mierda dando más peso al viaje #HastaElFinDelMundo — Doctor (@DoctorGangTV) November 12, 2025

Yo nunca vi Pekín Express, pero esto tiene buena pinta la verdad #HastaElFinDelMundo — Jad Carvajal (@Jadxsc) November 12, 2025

Lo mejor Alba y Yolanda. Lo peor Aldo, no puc #HastaElFinDelMundo — Mike (@HablemosdePOP) November 12, 2025

Ehhhhh pensaba que este reality iba a ser un toston pero me estoy meando de risa con alba y yolanda #HastaElFinDelMundo — Javy (@Javy_spain) November 12, 2025

Vale. Rectifico. "Empieza ahora" y, ¡vaya diferencia!



Los 10‑15 primeros minutos sobraban: mejor arrancar con todos juntos, justo cuando Paula les explica las reglas y normas del concurso #HastaElFinDelMundo https://t.co/VaRK9U6BQn — M 📺 (@casasola_89) November 12, 2025

#HastaElFinDelMundo tiene muy buena pinta.



Como sugerencia, cuando salga la pareja del pintor y el actor, podrían ponerles en MUTE.



Por favor 🙏



El resto de parejas: GENIALES. — Javier (@Jamifema) November 12, 2025

Joder, me recuerda tanto a Pekín Express... 😭😭 Que vuelva, pero con anónimos!! #HastaElFinDelMundo — Jorge Marín (@JorgeMaGa92) November 12, 2025

Alba Carrillo no se cansa de ser la mejor concursante de la televisión ya sea conviviendo en una casa, sobreviviendo en una isla, cocinando tartas o compitiendo en una carrera por parejas por toda latinoamérica #HastaElFinDelMundo — eurosummer boy (@averageviewer) November 12, 2025

Diez minutos de programa y ya sabemos que va a ser el reality de la temporada , Yolanda Ramos , Alba Carrillo y Jedet sirviendo el show que merecemos #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/5dMCDLOYQt — Piscis🐠 (@chloesisoy) November 12, 2025

Qué bien hecho está #HastaElFinDelMundo. Qué cuidado está todo. Vaya fantasía de formato. Y más con gente como Alba Carrillo y Yolanda Ramos, sirviendo desde el minuto 1. Cómo me gusta esta @rtve. Bravo — Alejandro Espiño (@alexespirebo) November 12, 2025

Pues me está gustando bastante #HastaElFinDelMundo, es entretenido.



Una pena que los capítulos acaben tan tarde. — Íñigo (@inigojouron) November 12, 2025

Estoy absolutamente ENGANCHADO a #HastaElFinDelMundo. Yolanda y Ainoa son HIPNÓTICAS. — Chris (@_soychrismartin) November 12, 2025