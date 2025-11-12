Cuántos programas tiene 'Hasta el fin del mundo' y de qué va el nuevo reality de La 1 de TVE

Ha llegado el día. Después de la intensa campaña promocional que ha incluido la visita de parte de sus parejas a los magacines de TVE así como de Paula Vázquez, La 1 estrena este miércoles 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality al más puro estilo de 'Pekín Express'.

'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimaras, Guna Yala o paracas.

Según ha adelantado Paula Vázquez en 'Mañaneros', 'Hasta el fin del mundo' constará entre 8 y 10 programas que tendrán una duración de más de tres horas y se emitirá entre las 23:10 y las 2:30 horas. "Son diez o son ocho no me acuerdo, pero vamos a poder enseñar la idiosincrasia de cada país", aseveraba la presentadora.

Las parejas están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.

Un programa con grandes valores

Paula Vázquez y las parejas de 'Hasta el fin del mundo'.

'Hasta el fin del mundo' es la versión española de ‘Race across the world, formato de éxito en la BBC, adaptado por otras televisiones públicas y privadas, que explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, da ejemplo de sostenibilidad y de respeto por los ecosistemas y actúa como embajador cultural y turístico. En él se dan la mano valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales.

El programa fomenta la colaboración entre personas para lograr un objetivo común. Entre los participantes surgen emociones reales por su conexión personal. Además, deben cooperar con los lugareños para conseguir su ayuda. Las costumbres locales son uno de sus elementos centrales, mostrando un mosaico de las diferentes culturas.

Así funciona 'Hasta el fin del mundo'

Los participantes han viajado sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero, 1.300 euros, el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia. En cada episodio, las parejas llegan a un checkpoint y firman en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determina el orden de salida y la elección de ruta en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los concursantes deciden qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. En caso de quedarse sin fondos, han tenido la opción de trabajar para ganar algo de dinero extra.

El viaje paralelo de Paula Vázquez en 'Más allá del fin del mundo'

Hay lugares a los concursantes no llegan pero sí Paula Vázquez. Desde los puntos de salida de cada etapa, Paula invita a los espectadores a detenerse en esos escenarios únicos de la frenética aventura. Mientras las parejas viven la tensión del sprint, Paula se queda para descubrir lo que ellos no pueden ver: la esencia, las tradiciones y las personas de esos rincones extraordinarios.

Un viaje paralelo, igual de emocionante, que complementa a la perfección la gran aventura hacia el fin del mundo, mostrando la belleza, la cultura y el alma de esta experiencia única.