Carlota Corredera da con su clave sobre la crisis de audiencia de Telecinco, en mínimos históricos

La "cadena de enfrente" como Carlota Corredera y compañía continúan refiriéndose a Telecinco, es aún uno de los principales objetivos de 'No somos nadie'. A menudo, la presentadora de TEN y sus compañeros hablan sin tapujos sobre su antigua casa televisiva, sin cortarse en sus críticas. Y en una reciente entrevista, la periodista no ha dudado en mojarse de lleno sobre la crisis de audiencia de Mediaset con un importante recado sobre 'Sálvame'.

La comunicadora, que oficializó su salida del grupo de Fuencarral un año antes del final del magacín vespertino de Telecinco que dirigió y presentó, se ha sentado con Arnau Martínez, subdirector y colaborador de 'No somos nadie' en TEN, para sincerarse sobre el panorama actual de la cadena. "Jorge no tiene que demostrar nada en este género, lo ha hecho todo. Entiendo que a él ya no le interese o que no le motive", ha comenzado señalando.

Carlota Corredera se revuelve contra quiénes señalaron a 'Sálvame' por bajar la audiencia de Telecinco: "Ahora están en mínimo histórico"

Así, Carlota Corredera se ha hecho eco de las últimas declaraciones de Jorge Javier Vázquez sobre su rechazo a embarcarse en proyectos del corazón. "Sigue siendo presentador de cadena en Telecinco y hace formatos en los que puede mostrar otros perfiles que no son corazón. Cuando hace un reality hace corazón, aunque no lo meta en el corazón puro y duro como puede ser un '¡De Viernes!', es una rama. Pero insisto, está en su derecho de que no le apetezca", ha advertido la periodista sobre su compañero.

Y recordando al que fue su compañero en las tardes de Telecinco, la presentadora de TEN no ha tardado en arremeter contra cómo se llegó a justificar la fulminación de 'Sálvame' en términos de audiencia. "Me parece mezquino intentar vender, porque fue como un mantra que se transmitió y vendió, que hacer ese contenido hizo bajar las audiencias de Mediaset", ha recordado la comunicadora.

"Es tan de niño chico… está entre la mezquindad y la inmadurez. La propaganda, que la inventaron en el nazismo, fue la que se cometió diciendo que habíamos bajado las audiencias", ha sentenciado Carlota Corredera, revolviéndose contra la narrativa que rodeó al final de 'Sálvame' tras 14 años en emisión. "Estoy fuera desde hace más de 3 años, 'Sálvame' se lo cargaron al año siguiente y ahora están en mínimo histórico", ha subrayado la presentadora.

"Yo no me alegro en absoluto y quien me conoce lo sabe. Jamás me he alegrado de que le vaya mal a nadie. Ni siquiera a la gente que me hace daño o me desea el mal", aclara Corredera, insistiendo sin embargo en que la cadena y sus detractores no estaba en lo cierto. "Se ha demostrado que no éramos el problema, pero no sé si éramos la solución. Nunca se sabrá qué hubiese sucedido si Sálvame hubiese seguido", ha asegurado la última invitada de 'Chico de revista'.

"Quizá era el momento de acabar, pero otra cosa fueron las formas y la manera en la que se gestionó todo eso", ha insistido Carlota Corredera, revolviéndose contra la expulsión de sus compañeros de la cadena y su posterior veto. "Al ver la audiencia me gustaría que si hacen autocrítica o reflexión, tuvieran en cuenta las mentiras que se dijeron porque son muy dañinas", ha vuelto a señalar la periodista.

"Las personas que trabajábamos en esos programas vivíamos de nuestro trabajo. Si tú te dedicas a decir que con mi trabajo lo que hago es perjudicar las audiencias, estás mintiendo y a mí me estás haciendo mucho daño", ha sentenciado la conductora de 'No somos nadie', recordando algunos de los titulares que más le afectaron. "Yo he llegado a leer en portadas de revista que provocaba el rechazo de audiencia y anunciantes, ¿tú sabes lo que significa eso para una persona que trabaja en televisión? Es muy dañino, peligroso e injusto", ha sentenciado.

A su vez, Carlota Corredera se ha sincerado sobre cómo afronta esta nueva etapa en TEN con un tiempo en pantalla más reducido tras estar al frente de 'Tentáculos' durante el curso pasado. La presentadora ha asegurado que la decisión de relegarla únicamente a los viernes en sustitución de María Patiño fue "un jarro de agua fría". "No por ego, sino por necesidad económica. Presentar un día en Ten… a mí no me da para vivir", ha explicado la comunicadora.

"Surgió por suerte el poder estar en RNE, en 'Directo al grano' y en 'D Corazón", ha celebrado por otro lado la periodista, asegurando que puede permitirse su reducida participación en 'No somos nadie' gracias a el resto de colaboraciones que han ido surgiendo este año tras su regreso a televisión. "Es una decisión empresarial que tienes que aceptar, y yo la acepté", ha asegurado. "Me han propuesto dirigir programas, pero creo que mi mejor manera de conciliar es estar a ratos en la televisión y no vivir en ella", ha terminado explicando.