Carlota Corredera se hace fuerte en TVE y suma un nuevo programa tras fichar por 'Directo al grano'

Si la semana pasada, Carlota Corredera sorprendía al incorporarse como colaboradora a 'Directo al grano', el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró; ahora la presentadora gallega suma un nuevo proyecto en TVE como colaboradora.

De esta manera, después del fiasco de 'La familia de la tele' y de que sus rostros estrella quedaran apeados de la cadena pública; Carlota Corredera ha conseguido recuperar su posición en TVE donde ya fue colaboradora de '59 segundos' y de manera esporádica en 'Mañaneros'.

Y es que tal y como ha avanzado Poco Pasa TV y ha confirmado la propia presentadora en su cuenta de "X", Carlota Corredera se incorpora desde este domingo al equipo de tertulianos de 'D Corazón', el espacio que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en la sobremesa de sábados y domingos.

De esta manera, 'D Corazón' sigue reforzando su equipo ahora que ha conseguido hacerse un hueco frente a '¡Vaya fama!' en Telecinco. Carlota Corredera sigue así los pasos de otro ex rostro de 'La familia de la tele' y 'Sálvame' como Laura Fa que también fichaba por el espacio de corazón de La 1 hace unas semanas junto a su compañera de 'Las Mamarazzis', Lorena Vázquez.

"Si lo dice el BOE de la TV... ¡será que es verdad! Feliz por esta nueva aventura en 'D Corazón'. Nos vemos este domingo, queridos Anne Igartiburu y Javier de Hoyos", confirma la propia Carlota Corredera en sus redes sociales.

La incorporación de Carlota Corredera a 'D Corazón' coincide con el máximo que anotó el formato el pasado domingo con su especial sobre el 12 de octubre tras el desfile de la Fiesta Nacional. El espacio marcó un 16,1% y 1.004.000 espectadores.

