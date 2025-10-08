TVE impacta al incorporar a esta figura icónica de 'Sálvame' como colaboradora de 'Directo al grano'

Está a punto de cumplirse un mes desde que TVE estrenó 'Directo al grano', su nuevo espacio de actualidad para las sobremesas de La 1 con Marta Flich y Gonzalo Miró. Un espacio con el que La Osa Producciones Audiovisuales se ha resarcido del chasco de 'La familia de la tele', y que está siendo todo un éxito en las sobremesas de La 1.

Y precisamente, este miércoles, Marta Flich y Gonzalo Miró han sorprendido al dar la bienvenida como colaboradora a un icónico rostro ligado a la productora tanto en su día en 'Sálvame' como en 'La familia de la tele' y actualmente en 'No somos nadie'.

Hablamos de Carlota Corredera. La presentadora de 'No somos nadie' los viernes en relevo de María Patiño, se incorporaba este 8 de octubre a la tertulia de sucesos y actualidad de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró volviendo así a TVE después de su paso por 'La familia de la tele' y '59 segundos' y alguna aparición esporádica en 'Mañaneros'.

"Se incorporan a la mesa los periodistas Aitor Santos y Carlota Corredera", aseguraban Marta Flich y Gonzalo Miró al darle paso. "¡Primer día y primero de muchos!", apostillaba la presentadora. "Encantada de estar aquí", reconocía por su parte la periodista gallega.

Carlota Corredera, de 'No somos nadie' a fichaje de 'Directo al grano'

Cabe destacar que más allá de Carlota Corredera, en 'Directo al grano' hay bastantes rostros de La Osa Producciones Audiovisuales trabajando. De hecho el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró cuenta entre sus filas de reporteros con Gonzalo Vázquez, el que fue reportero y colaborador de 'Tentáculos', el espacio que presentaba Corredera en TEN y Canal Quickie.

Pero además detrás de cámaras en 'Directo al grano' hay muchos viejos conocidos de 'Sálvame', 'La familia de la tele' y otros tantos espacios de la antigua Fábrica de la tele como es Ana Isabel Peces, la directora y quién fuera la encargada de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' así como César Toral (Escaleto), Isa Morata, Miguel Ángel Reich, entre otros.