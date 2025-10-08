Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'

Este miércoles se ha vivido un nuevo choque entre el PP y el ejecutivo en la sesión de control al gobierno. De todo ello han hablado en 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró conectando con Francisco Marhuenda para que diera su visión de lo sucedido entre Feijóo y Pedro Sánchez.

Todo empezaba cuando Alberto Núñez Feijóo desafiaba a Pedro Sánchez al anunciarle que tendrá que comparecer en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado y que no podrá mentir. Después de que toda la bancada del PP se levantara y aplaudiera a su líder, Pedro Sánchez usaba su turno de palabra para soltar un "Ánimo, Alberto" en clara alusión a como le sucedió lo mismo a Pablo Casado 24 horas antes de que su propio partido se lo cargara.

"No parece el presidente del Gobierno muy preocupado por esa comparecencia en la comisión del Senado, de la que al final todo el que va sale reforzado a hombros. No sé si a Feijóo se le está poniendo cara de Pablo Casado", le cuestionaba Marta Flich a Francisco Marhuenda.

"Oye, yo no sé porque la izquierda mediática está tan nerviosa, deberían estar contentos si al PP le va mal y si Feijóo resulta que lo hace tan mal y que son tan inútiles, no entiendo la preocupación y determinados editoriales diciendo que Feijóo tiene que hacer otro tipo de política, no entiendo los nerviosismos que hay en la izquierda mediática, tampoco se traslada a las encuestas que dicen que el PP más VOX arrasan", soltaba de primeras el director de La Razón.

Tras ello, Paco Marhuenda no dudaba en criticar la actitud "macarra" de Pedro Sánchez. "Es realmente asombrosa, adopta una actitud de 'pero chico, tú que has hecho en la vida para que entendamos por qué te consideras superior a todo el mundo'. Porque el señor Feijóo gestionó muy bien Galicia les guste o no a la izquierda mediática, hizo unas oposiciones y una carrera bien hecha en una universidad de prestigio y llega Pedro Sánchez diciendo ánimo", sostenía el periodista.

"Todavía no ha explicado, Marta, los negocios de su suegro. Porque aquí la izquierda también debería hacer una reflexión ética, sacaron la famosa barquita del narcotraficante hasta la saciedad, pero la izquierda mediática el tema de los prostíbulos y saunas gays del suegro de Pedro Sánchez, de los cuales él vivió no se puede hablar", cuestionaba Marhuenda antes de que Marta Flich le desmontara su argumento. "Bueno la falsa policía patriótica ya se encargó y no había nada", le replicaba la presentadora.

Marta Flich frena a Francisco Marhuenda por soltar un bulo sobre Pedro Sánchez: "Eso es falso"

Paco Marhuenda en su conexión con 'Directo al grano' (TVE)

"¿Cómo que no había nada? Había saunas y prostíbulos. ¿Es ético vivir de la prostitución y las saunas gays? Oye si está bien a mí no me parece mal", aseveraba el periodista. "Pero eso no sé Paco, voy a preguntar a la mesa, pero lo de la prostitución eso lo dices tú, eso no está demostrado", insistía Marta Flich dejando retratado al director de La Razón antes de que fuera Esther Palomera quién también demostrara que se hicieron operaciones policiales en las que el suegro de Pedro Sánchez colaboró y que sus negocios eran legales.

“Nada de Koldo y Ábalos conecta con Sánchez.

Prensa independiente, línea editorial al margen del dinero público que reciba”



Esther Palomera (@estherpalomera) Marta Flich (@martaflich) y Gonzalo Miró: curso de PERIODISMO al comisario Paquito @pacomarhuenda



▶️ #DirectoAlGrano8O pic.twitter.com/GXomygySME — 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_latatus) October 8, 2025

Sin embargo, Francisco Marhuenda insistía en cuestionar el asunto de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez. "Las saunas son un negocio completamente legal donde van hombres a hacer lo que quieran y es legal, no hay que estigmatizar", defendía Marta Flich. "Y no está demostrado que eso fueran prostíbulos", apostillaba Gonzalo Miró. "17 saunas y prostíbulos", volvía a repetir Marhuenda. "Paco que no está demostrado, que eso no está demostrado", le repetía Gonzalo mientras el periodista incidía en su argumento.

"Es algo que el presidente del Gobierno no ha desmentido", aseveraba Paco Marhuenda. "Bueno eso está desmentido, tú dices que no, pues vale es tu opinión y te hemos llamado para que des tu opinión y ya está", le contestaba Marta Flich. "Pero es que esto no es una opinión", recalcaba Gonzalo Miró. "Ya es que es falso", sentenciaba su compañera. "Es muy sencillo, si es mentira lo que digo que me presente una querella, yo digo que la familia Gómez tuvo 17 saunas y prostíbulos y si es mentira que me demande", terminaba diciendo Marhuenda lanzando un órdago a Pedro Sánchez. "Que haga lo que crea oportuno y sino se lo recuerdas tú, adiós Paco Gracias", le despachaba Flich cortando abruptamente la conexión antes de lanzar un dardo a La Razón por cobrar de la publicidad de administraciones públicas como la Comunidad de Madrid.