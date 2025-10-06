Marta Flich se planta con Andrea Levy por denunciar una encerrona de 'Directo al grano': "Estas cosas no se hacen"

Parece que es imposible que Andrea Levy y Marta Flich vivan una tarde tranquila en 'Directo al grano' sin tener algún rifirrafe. Este lunes, la presentadora animaba a la política del PP a confrontar sus ideas con Ángeles Ferriz, portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento Andaluz por la polémica de los cribados de las pacientes con cáncer de mama.

Tras escuchar un primer debate sobre los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama que podrían haber derivado en 40 pacientes con cáncer sin diagnosticar, Marta Flich conectaba con la representante del PSOE en la Junta de Andalucía para conocer su versión de los hechos.

"¿Si ya tenían conocimiento de que esto estaba sucediendo cómo ha podido pasar?", le preguntaba Marta Flich a Ángeles Férriz. "Esa es la explicación que nos tiene que dar el Presidente de la Junta de Andalucía y la consejera, que después de una semana no han sido capaces de explicar lo que ha pasado, no hacen más que poner excusas y echarse las culpas los unos a los otros", le contestaba la socialista. "Mucha preocupación no tendrá el señor Moreno Bonilla cuando este fin de semana en lugar de ponerse al frente de la crisis sanitaria se ha ido a La Toja", añadía.

Marta Flich frena a Andrea Levy por quejarse de una encerrona

Andrea Levy y Ángeles Férriz en 'Directo al grano'

Tras ello, Marta Flich animaba a Andrea Levy a que confrontara sus ideas con Ángeles Férriz aprovechando que la tenían en conexión. Algo que llevaba a que la política del PP se quejara porque a ella nadie le había dicho que iba a tener que hablar con la portavoz adjunta del PSOE andaluz. "Me gustaría ya que eres política en activo del PP des tu opinión y la pudieran confrontar", destacaba la presentadora.

"Bueno no me habíais avisado de que iba a confrontar", se quejaba Andrea Levy. "Andrea, si no quieres no, ehhh", le frenaba Marta Flich. "Confrontar no me refiero a discutir sino a intercambiar puntos de vista, pero si no quieres no ehhh, pues no confrontamos", defendía la presentadora de 'Directo al grano' ante el malestar de su compañera.

"Estas cosas no sé, las hacéis así sin avisar...", insistía Andrea Levy. "Oye Andrea que esto no es ninguna encerrona ni nada", le dejaba claro Marta Flich. "No es ninguna encerrona perdóname, sino quieres dialogar con nadie pues no pasa nada", sentenciaba Marta Flich antes de que la política del PP tomara la palabra.

Después, ambas políticas terminaban confrontando sus ideas con la crítica de Ángeles Ferriz por el incremento del presupuesto en la sanidad privada con respecto a la pública. "Solo quiero decir que no son casos aislados, no son errores puntuales, es la consecuencia de destrozar el sistema público sanitario", defendía la portavoz adjunta del PSOE. "Pero si hay más dinero que nunca", le replicaba Andrea Levy.

"Hay más dinero que nunca que se deriva a la sanidad privada", le contestaba Ferriz. "No es verdad, esto lo lleváis diciendo toda la vida y aún no he visto que se pague en un hospital público con una tarjeta de crédito", se justificaba la política del PP. "La Junta de Andalucía está siendo investigada por la fiscalía anticorrupción y por el juzgado nº13 de Sevilla, en un mes todos los gerentes del sistema sanitario público están llamados a declarar como imputados porque se ha derivado millonadas de dinero de la pública a la privada con contratos a dedo y sin control o troceados cuando no se podía", le contestaba Ángeles Ferriz.