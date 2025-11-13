No se ha cumplido ni una semana de emisión de 'GH: la vida en directo' y Telecinco ya ha empezado a hacer movimientos. Por un lado, este jueves será Nagore Robles la encargada de conducir el programa diario sobre 'Gran Hermano 20' y no Jorge Javier Vázquez. Y por otro el formato desaparece de la parrilla desde este viernes según se puede ver en EPG y ha confirmado El Televisero por fuentes de Mediaset.

Así, cuando Telecinco anunció su apuesta por 'GH: la vida en directo' aseguró que Jorge Javier Vázquez haría doblete todas las tardes de lunes a jueves con 'El diario de Jorge' y la tira diaria del reality y que por tanto los jueves haría triplete con la gala mientras que Nagore se encargaría de conducir la edición de los viernes.

Sin embargo, este miércoles, Jorge Javier se despedía avanzando que sería Nagore Robles la encargada de conducir 'GH: la vida en directo' este jueves. Una decisión que se suma además a la cancelación del formato este viernes.

Y es que según se puede ver en la parrilla de programación de Telecinco de este viernes, 'GH: la vida en directo' ha desaparecido y en su lugar la cadena optará por recuperar su parrilla de tarde hasta la semana pasada con 'El tiempo justo' recuperando su duración de 15:45 a 18:30 horas trasladando así 'El diario de Jorge' de 18:30 a 20:15 horas y 'Agárrate al sillón' volviendo a competir con 'Pasapalabra'.

Jorge Javier: "Mañana nos vemos a las 20:10H, pero yo no voy a estar, lo va a presentar Nagore Robles" #GH12N pic.twitter.com/snATKs8dGb — Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2025

La cancelación de 'GH: la vida en directo' de este viernes llega después de que el formato no solo no haya ayudado a mejorar los datos de Telecinco sino que los ha lastrado aún más después de haber anotado un 5.8% y 607.000 el lunes, 5.7% y 567.000 el martes, y un raquítico 4.9% y 512.000 el miércoles lastrando a 'Informativos Telecinco'.

Con la desaparición de 'GH: la vida en directo' se confirman los peores presagios sobre el futuro de 'Gran Hermano 20' después de que el pasado domingo el primer debate con Ion Aramendi anotara también un flojísimo 9,4% de cuota de pantalla y apenas 700 mil telespectadores de media. Será el dato de la gala de este jueves la que de muestra de si es todo un espejismo o si esta edición está herida de muerte tras solo una semana de emisión.

Así queda la parrilla de tarde de Telecinco sin 'Gran hermano 20':

15:45h - 'El tiempo justo'

18:30h - 'El diario de Jorge'

20:15h - 'Agárrate al sillón'

21:00h - 'Informativos Telecinco'