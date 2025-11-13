'Gran Hermano 20' se hunde a un insostenible 4,9% en una tarde negra en Telecinco que daña a informativos

No hay suelo en Telecinco para el programa diario sobre 'Gran Hermano 20' conducido por Jorge Javier Vázquez. La nueva apuesta de la cadena para el colofón de la tarde parece sentenciada de muerte tras el terrorífico dato de su tercera entrega.

Este miércoles, 'GH: La vida en directo' se desplomó a un 4,9% de cuota de pantalla, con apenas 500 mil telespectadores congregados frente al inalcanzable 21,1% de 'Pasapalabra', con casi 2,2 millones de seguidores, y el 13,4% de 'Aquí la tierra' en La 1 de TVE y sus 1,4 millones de fieles.

Un resultado insostenible para Telecinco. Ya el 5,8% con el que se estrenó 'GH' el lunes hacía presagiar que su recorrido en la programación no iba a ser largo, pero la caída por debajo de la barrera del 5% constata de manera definitiva que la cancelación está muy cerca.

Además, el descalabro del diario de 'Gran Hermano 20' está teniendo una incidencia directa en 'Informativos Telecinco 21 horas'. Si ya andaba en registros malos, ahora la situación ha empeorado más. Este miércoles, cayeron a mínimo de temporada con un crítico 6,4% y 760 mil espectadores ante el 19,1% y los 2,3 millones de 'Antena 3 Noticias 2' y el 14,5% y los 1,7 millones del 'Telediario 2' en La 1.

Aunque no tanto, el resto de la tarde en Telecinco también fue desalentadora. 'El Tiempo Justo' con Joaquín Prat descendió a un 8,1% de share, perjudicado por el recorte de horario en favor de esa fallida tira diaria de 'GH 20'.

Por su parte, 'El Diario de Jorge' también experimentó una notable bajada a un 9,1%, siendo por tanto una tarde muy complicada para el presentador catalán entre el talk show y 'GH'. Y el concurso 'Agárrate al sillón' anotó un escueto 8% sin visos de que su nueva ubicación, sin la competencia feroz de 'Pasapalabra', vaya a mejorar su negra trayectoria.

Así quedó la tarde de Telecinco este miércoles, 12 de noviembre: