'Gran Hermano 20' sorprende con una expulsión definitiva y este cambio en su plan de nominaciones en Telecinco

Tras su estreno la semana pasada, 'Gran Hermano 20' afronta este jueves su segunda gala con grandes novedades. Por un lado, el reality vivirá la primera expulsión de la edición y también las primeras nominaciones en el confesionario.

Cabe recordar que todos los miembros de la nueva casa de 'GH 20' quedaron nominados el pasado jueves. El domingo en el debate muchos consiguieron salvarse a través de varias dinámicas y además los miembros del Oasis (Rocío, Cristian, Noah y Sofía) salvaron a otro de sus compañeros y la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity hizo lo propio.

Tras ello, Aroa, Lorena, Patricia y Raúl quedaron como nominados finales. Uno de los cuatro dirá adiós a la casa de 'Gran hermano 20' tras su expulsión durante la gala que conducirá Jorge Javier Vázquez.

El más votado por la audiencia abandonará la casa y se trasladará al plató, donde podrá despedirse de sus excompañeros tras ser el primer expulsado definitivo de la edición después de que hubiera dudas sobre si las primeras semanas habría expulsión o el que más votos tuviera para salir se desplazaría al Oasis.

Y pese a que Jorge Javier Vázquez avanzó que las primeras semanas no habría nominaciones, 'Gran Hermano 20' ha decidido dar un giro y apostar desde este jueves por la primera ronda de nominaciones, que tendrá lugar en la intimidad en el nuevo confesionario. Un movimiento que puede ir motivado por la bajada de audiencia del 'debate' del domingo y el fiasco que está resultando 'GH: la vida en directo' por las tardes por debajo del 6% lastrando a 'Informativos Telecinco'.

Íñigo y Edurne, presentes en la pajarera e inmunes actualmente, regresarán a la casa durante la gala para participar en las dinámicas con el resto del grupo y podrían alargar una semana más su inmunidad si completan su misión como 'pájaros'. Tras su liberación, la pajarera recibirá a nuevos inquilinos.

Por otro lado, el programa dará a conocer el futuro de los actuales integrantes

del oasis, en el que están conviviendo desde el pasado jueves Cristian, Noah,

Rocío y Sofía. Las amigas jerezanas Desi, que convive en la casa, y Rocío, en

el oasis, se reencontrarán durante unos minutos a lo largo de la noche. Un

encuentro que deberán mantener en secreto si no quieren tener que asumir

consecuencias negativas para su concurso.