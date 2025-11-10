Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano 20': Aroa, Patricia, Raúl o Lorena?

'Gran Hermano 20' arrancó el jueves sin nominaciones. Por primera vez, todos los concursantes pasaron a estar en riesgo de expulsión a excepción de Edurne e Íñigo, que se convirtieron en inmunes.

A partir de ahí, todos los habitantes de la casa oficial de 'GH' quedaron nominados y, este domingo, durante el primer debate dominical con Ion Aramendi, el programa ha realizado una salvación múltiple.

A través de varias dinámicas, los salvados han sido Jonay, Joon, Almudena, José Manuel, Diego, Aquilino, Desirée y Belén. Posteriormente, los cuatro inquilinos del Oasis (Rocío, Cristian, Sofía y Noah) han decidido liberar de la nominación a Mamadou.

Por último, se ha abierto una votación oficial en la app de Mediaset Infinity para que la audiencia de 'Gran Hermano' decidiera la última salvación de la noche entre los restantes. La elegida ha sido Paula.

De modo que la primera expulsión, que tendrá lugar en la segunda gala del próximo jueves, 13 de noviembre, se debate entre Aroa, Lorena, Patricia o Raúl. Y tú, ¿quién quieres que sea el primer eliminado de 'Gran Hermano 20'?