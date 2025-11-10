El público de 'Gran Hermano 20' monta en cólera por censurar el canal 24 horas: "Una tomadura de pelo"

Mediaset ha generado un profundo malestar entre los espectadores de 'Gran Hermano 20' por censurar el canal 24 horas durante la emisión de la gala dominical con Ion Aramendi.
Esta suspensión, muy criticada por los fans de la vida en directo, no solo se ha ceñido a las señales gratuitas en Mediaset Infinity, también a las dos señales Plus a pesar de que obliga a un pago de 5 euros para los suscriptores.
Esto es algo que no ocurrió en la pasada edición de 'Gran Hermano', en la que se capaba la emisión en directo gratuita pero no la premium. Por ello, el cabreo de los seguidores ha sido doble. "Esto ya no… Siempre han censurado la señal pública, pero mantenían la emisión del 24 horas Plus. Este año, todas capadas, desde una hora antes de la gala en Telecinco", denuncian usuarios en X.
Muchos señalan que esta decisión es contraproducente y que va en menoscabo del reality porque provoca una pérdida de contenido interesante durante las publicidades en Telecinco e impide conocer mejor a los concursantes ahora que el formato se encuentra en una fase muy incipiente.
La indignación es máxima y las reacciones contra la cadena y la organización de 'Gran Hermano 20' no cesan, pidiendo una rectificación para las próximas galas. "El canal 24 horas en directo de 'Gran Hermano' reanudará su emisión tras la gala", es el mensaje que se puede leer concretamente al intentar acceder en la plataforma.
"Me parece una tomadura de pelo para todas las personas que pagan 5€ al mes" o "lo de quitar el 24h durante las galas me parece una vergüenza y otra cosa más que añadimos a la lista que tienen de cómo reírse de la audiencia" son algunas de las quejas recogidas en redes.
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.