Cómo y dónde ver el directo de 'Gran Hermano 20': Así se puede seguir el canal 24 horas en esta plataforma

'Gran Hermano 20' ya ha dado el pistoletazo de salida en Telecinco. La vida en directo ha comenzado en una nueva y espectacular casa, habitada por los 20 concursantes oficiales que se dieron a conocer durante la gala de estreno del pasado jueves.

El casting está integrado por perfiles muy interesantes, divididos en tres localizaciones. En la casa principal tenemos 14 participantes: Aroa, Almudena, Patricia, José Manuel, Raúl, Desirée, Diego, Jonay, Mamadou, Aquilino, Paula, Belén, Lorena y Joon.

Por su parte, Íñigo y Edurne se sitúan en una pequeña estancia enjaulados como pájaros al querer sacrificarse voluntariamente para evitar así la nominación. Y, por último, en el oasis, un lugar secreto que recrea una especie de jaima en mitad del desierto, se encuentran cuatro concursantes de 'Gran Hermano 20' que el resto, a priori, desconocen. Son Rocío, Cristian, Sofía y Noah.

Pues bien, para seguir la vida en directo sin perderte ningún detalle, tienes que descargarte (si no lo has hecho ya) la app de Mediaset Infinity, lo que antes era Mitele. Solo en la plataforma oficial de Mediaset España podrás consumir todo lo que acontece entre los participantes dentro de la casa de Tres Cantos.

Una vez que accedes, en el apartado 'Ahora en directo' podrás disfrutar del canal 24 horas con dos señales gratuitas. Además, si eres suscriptor de Mediaset Infinity Plus tendrás la posibilidad de seguir otras dos señales alternativas en exclusiva y sin interrupciones las 24 horas del día y los siete días a la semana.

Además de las dos señales en directo, tanto en la versión gratuita como de pago, Mediaset Infinity también ofrecerá cada día en primicia los resúmenes diarios de 'Gran Hermano 20'. Y, cómo no, albergará las votaciones para expulsar de forma gratuita, como viene siendo habitual en los últimos años.

Por otro lado, y como alternativa al canal 24 horas, la convivencia, minuto a minuto y el relato de lo que suceda en la casa será elaborado por el equipo de 'minutadores' de Telecinco.es las 24 horas del día. En la web de la cadena se incluirá la última hora del reality, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato. También acogerá el análisis diario del mítico 'El gato encerrado'.