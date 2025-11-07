'Gran Hermano 20': Listado completo con todos los concursantes oficiales del reality de Telecinco

La vida en directo ya ha comenzado. 'Gran Hermano 20' ha arrancado motores en una nueva casa, que ha abierto sus puertas a los 19 concursantes anónimos que te desvelamos a continuación tras ser confirmados por Telecinco de manera oficial.

Antes, conviene destacar que Teresa Colomina, la directora de casting de la productora Zeppelin, confesó que les ha costado mucho diseñar la lista final. "Hemos hecho un doble tirabuzón, toda la gente que se ha presentado ha sido fantástica. Nos ha costado", admitió la responsable en rueda de prensa.

Como ya sucediera en 'GH 19', el casting ha permanecido abierto hasta este mismo jueves en la gala de estreno; por lo que la mayoría de aspirantes se han enterado de su selección en directo, dando lugar a momentos muy emocionantes. Sus edades comprenden entre los 20 y los 50 años y representan todos los rincones del país.

Mamadou Sacko, primer concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

El primer confirmado es Mamadou Sacko. Su nombre se hizo oficial en la rueda de prensa de 'Gran Hermano 20'. Tiene 22 años, es administrativo comercial en Renfe y trabaja en las taquillas vendiendo billetes. Por si fuera poco, según ha avanzó él mismo, está iniciando su carrera como modelo.

Procedente de Granollers (Barcelona), Mamadou se define como "empático y de corazón". "Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre". Por eso ha sido elegido para formar parte del casting. Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: "Soy arromántico". Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser testarudo y desconfiado.

Mamadou se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/PHHGS4qllb — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Aroa, segunda concursante oficial de 'GH 20'

Aroa tiene 22 años, procede de Málaga y de profesión es asesora comercial. "Tengo 35 mil personalidades. Yo entro a un sitio y sé perfectamente que resalto. O me quieres o me odias. La vida es muy aburrida siendo siempre paz y amor. No se puede ser siempre paz y amor. No tengo término medio. No tengo pareja y no voy cerrada a nada. Yo siempre voy vibrando", ha declarado en su vídeo de presentación.

"La vida nunca me ha dado una oportunidad para nada", lamenta, confesando su dura adolescencia, pues fue madre con tan solo 15 años y todo resultó muy complicado sin apoyo de nadie, ni siquiera de su propia familia. Aun así, la vida le ha hecho fuerte y positiva.

Aroa se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/Vw8C2cibU7 — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Jonay se convierte en el tercer concursante oficial de 'GH'

Jonay Santana tiene 32 años de edad y es de Las Palmas de Gran Canaria. Se confiesa un gran amante de los animales y se ha construido una finca para vivir con sus cuatro perros y sus dos guacamayos. Asegura, además, que no se fía de la gente a la que no le gustan los animales.

Jonay ha desempeñado múltiples oficios: ha trabajado en la construcción, en la universidad, de peluquero, haciendo invernaderos... pero actualmente trabaja en un bingo como jefe de salas. "Sé hacer de todo, soy un auténtico manitas", afirma.

Pero detrás de su apariencia afable y de su enorme sentido del humor se esconde una persona con mucho carácter. Pura dinamita para la convivencia de 'Gran Hermano 20'. "Estoy abierto a enamorarme en la casa", avisa.

Jonay se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/HUwgGumnSa — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Desirée, cuarta concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

Desirée tiene 31 años, es de Jerez de la Frontera (Cádiz) y trabaja en una peluquería y entra en la nueva casa de Tres Cantos con su amiga Rocío. Se presenta en el reality de Telecinco como una persona alocada, muy impulsiva y con mucho genio.

Desirée se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/DqQ23nNvlA — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Rocío se convierte en la quinta concursante oficial de 'GH'

Rocío Gallardo Ramos tiene 30 años y entra en la casa de 'Gran Hermano' con su amiga Desirée, con quien forma un binomio perfecto. Proviene de Jerez de la Frontera (Cádiz) y es peluquera al igual que Desirée. Se define igualmente como una persona alocada y muy impulsiva y le encantan los animales.

Rocío se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/9UnsVJy3Kc — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Belén Montes, sexta concursante de 'GH 20'

Desde la feria de atracciones montada en el parking de Mediaset, Nagore Robles con ayuda de Payasín ha desvelado la identidad de una nueva concursante: Belén Montes García. Tiene 41 años, viene de Vigo (Galicia) y se dedica a la moda.

Belén se presentó por primera vez al casting en la edición de Nagore y esta ha sido su segunda vez. "Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo", ha dicho cuando le ha explotado uno de los globos y aparecido su rostro detrás de él.

Se define como una persona de energías, con mucha potencia y sin complejos, y se siente encantada de ser modelo curvy. Su personalidad arrolladora va a dar mucho que hablar en esta edición de 'GH'.

Belén se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/D1IYYaZ9bL — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Diego está dentro de 'Gran Hermano 20' como séptimo confirmado

Diego, de Madrid, tiene 34 años y su profesión es militar desde hace 9. Su pasión son los caballos y siempre ha vivido rodeado de ellos hasta el punto de montar una hípica con su familia. Su madre le define como un chico "estupendo" en el vídeo de presentación.

Advierte con que le gusta seducir y que donde pone el ojo pone la bala. "Lo tengo muy fácil porque bailo bachata", presume Diego. Sus tres objetivos en 'Gran Hermano 20' son divertirse, conocerse a sí mismo mejor y conquistar a sus compañeros para llevarse el maletín.

Diego se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/PGvFobtst2 — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Paula, octava concursante oficial de 'Gran Hermano'

Es uno de los perfiles más llamativos. Paula tiene 27 años y viene de Alicante. "Soy una chica de profundas creencias religiosas. Mi fe es muy importante porque para mi es súper importante poner a Dios en el centro y vivir el día a día pensando en cumplir su voluntad", se presenta. Eso sí, no se considera una cristiana "de libro" porque le gusta vestir mona y verse guapa.

Dice que en un retiro de fe conoció a su chico, que le ha enseñado que su vocación es el matrimonio. "Dentro de nuestro noviazgo dominamos las pasiones. El sexo es un regalo del Señor pero para nosotros tiene que estar dentro del matrimonio", declara Paula. "Nosotros queremos primero a Dios y a la Virgen y luego a nosotros. Necesito de la gracia de Dios para vivir", añade.

Paula se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/vWpUjMdvSm — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Aquilino es el noveno concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

Aquilino procede de Alicante y tiene 31 años. Pasión, show, fe y drama son los términos que describen su personalidad a la perfección como así admite en su vídeo de presentación. "Alicante me ha visto crecer y ahora quiero que toda España me vea brillar", señala.

"Soy como este castillo; con muchas grietas pero difícil de derribar", advierte. Y, como gitano, asegura que "he luchado contra el antigitanismo", especialmente en su época universitaria. "Soy el formato de 'Gran Hermano' hecho carne. Quiero ser la Venus del renacimiento de 'GH'", concluye Aquilino.

Aquilino se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/Li3aKBhqCg — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Lorena, décima concursante de 'Gran Hermano 20'

Lorena Rodríguez de Dios tiene 23 años y es de un pueblo de Ciudad Real. Actualmente reside en Murcia porque está estudiando la carrera de diseño de moda. Se define como "muy fiestera" y se siente identificada con Angelina Jolie porque tiene mucha presencia.

"Yo soy muy de energías y ligo mucho. No tengo un canon de chico pero si pueden ser más altos que yo, mejor", declara. Los busca cariñosos, con mucha atención y con ambición para sentir admiración. "Cuando me gusta alguien, voy con todo", afirma.

Lorena reconoce que también se siente muy identificada con Adara Molinero por la intensidad en el amor, en las broncas... "Yo vivo las cosas de forma muy intensa", avisa.

Ella es Lorena, de Ciudad Real, ¿tendrá fuego? ✨



*Tweet solo apto para real fans 😌 #GHEstreno pic.twitter.com/wCR4xlVQ7W — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Raúl, undécimo concursante oficial

Raúl Martínez tiene 30 años y llega a la casa de 'Gran Hermano' desde Soria. Se muestra muy orgulloso de ser el primer soriano en convertirse en concursante del reality de Telecinco. Es jugador profesional de póker e inversor en bolsa y en criptomonedas.

Con 23 años abrió su primer disco-bar y hace unas pocas semanas ha puesto en marcha un nuevo negocio. Y es que se describe como una persona tremendamente ambiciosa: "No tengo techo". "Pienso que yo el puto amo", llega a manifestar sin pudor.

La mejor jugada de su vida va a ser ganar la vigésima edición de 'Gran Hermano' y lo dice alto y claro: "El maletín me lo voy a llevar yo".

Raúl se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/euhRqLpeJD — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Almudena es la duodécima concursante de 'Gran Hermano 20'

Almudena tiene 37 años, es de Tomelloso (Ciudad Real) y actualmente está opositando para Guardia Civil. "Compito en pádel a nivel amateur y no me gusta perder ni en los amistosos", afirma la concursante, que se define como extrovertida, impaciente, carismática, estratega, competitiva y con mucho carácter.

"Soy muy justiciera", "si me la haces, me la pagas" y "no me gusta la gente friki ni choni" son algunas de sus declaraciones en el vídeo de presentación de 'GH 20'. Entra con pareja y asegura que tiene pocas amigas porque "mejor calidad que cantidad". También asegura que despierta envidias y que suele ser prejuzgada.

Almudena se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/evF5dpGhXB — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Sofía y Noah, decimotercera y decimocuarta concursante oficial de 'GH'

Sofía tiene 26 años y es de Xátiva (Valencia). Se dedica a las redes sociales, en concreto al sector financiero. Es una chica empoderada, independiente, ambiciosa y explosiva. Su gente siempre le dice que es muy intensa y dramática y por eso tiene que estar en 'GH 20'.

Sofía se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/eKy9znBHYQ — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

En pareja es muy posesiva. Actualmente mantiene relación con una chica, que se llama Noah. Aunque Sofía asegura que a ella no le gustan las mujeres, que solo le gusta Noah. Y las dos entran juntas a la casa para ponerla patas arriba.

Y así es como Noah se ha enterado que es concursante de #GH20 🔥 Las pantallas del plató, han lucido con su cara 🤭💙#GHEstreno pic.twitter.com/ZZNRJRGPaB — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

Patricia se convierte en la decimoquinta concursante

Patricia tiene 34 años, trabaja en una firma de lujo y además es asesora de imagen. La nueva concursante es madre de mellizas. Cree que está encasillada en el rol de mamá y quiere mostrar que, ante todo, es mujer.

Lleva diez años casada con su marido, sargento de la Guardia Civil, y con su entrada en la casa de 'Gran Hermano' teme que la chispa se apague definitivamente y descubrir que tiene carencias en la relación. Patricia emprende esta aventura con la necesidad de encontrarse, de tener tiempo para ella por fin y de volver a sentir quién es realmente.

Patricia se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/Nsej6TSSvP — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

José Manuel, decimosexto concursante de 'GH'

José Manuel Cruz tiene 24 años y viene de Sevilla. Tiene una empresa de sofás y muebles y se dedica al mundo de la moda. De hecho, es míster Sevilla. Tiene un carácter fuerte pero normalmente es difícil que lo saque. La comida, su punto débil. En este momento, José Manuel, que se considera un seductor, se encuentra soltero y no cierra la puerta a buscar el amor en la casa de 'GH 20'.

José Manuel: "Soy Míster Sevilla y tengo una tienda de muebles en Pilas" #GHEstreno pic.twitter.com/usH02a8GUM — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2025

Edurne, decimoséptima concursante oficial de 'Gran Hermano'

Edurne tiene 28 años y es de Barcelona. Trabaja como coordinadora en una tienda de ropa y se considera la persona más divertida que va a pasar por 'GH'. "Soy una persona limpia y ordenada y no soporto a la gente marrana. Así que en la casa lo voy a tener todo bajo control", dice.

"Soy una persona clara y sincera. Pasé por una transición desde muy pequeña que me ha hecho tener, a día de hoy, el carácter que tengo. Soy muy exigente y por eso no he encontrado a la persona ideal", cuenta en su presentación.

Edurne se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/d8iYo8TT7t — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2025

Íñigo logra ser el decimoctavo concursante confirmado

Íñigo tiene 32 años y es de Vitoria. Es ingeniero, tiene mucho carácter y asegura que es muy estricto con él y con los demás. Aunque tiene pinta de "vasco rudo", promete que en realidad es "un cachito de pan". Se describe como un tío natural y honesto y, cuando le tocan las narices, se le nota. Íñigo, soltero, está abierto a enamorarse en 'Gran Hermano', el mayor reto de su vida.

Íñigo se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/kVKUvyIu1n — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2025

Joon, decimonoveno concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

Joon, coreano-español, es el ganador de 'Uno De GH 20', el reality de convivencia que se ha realizado en Mediaset Infinity en el último mes para elegir a un concursante oficial entre varios aspirantes. Él es el seleccionado finalmente, convirtiéndose en el último participante confirmado.