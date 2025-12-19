Rocío Gallardo gana la edición de 'Gran Hermano' más fugaz y menos vista de la historia en una final antitelevisiva

'Gran Hermano 20' ha celebrado este jueves su desenlace precipitado ante su debacle histórica en audiencias. Lo que estaba previsto hacerse en el mes de febrero, proclamar al ganador o ganadora, ha tenido que producirse atropelladamente antes de Navidad por unos datos inasumibles para Telecinco. Y todo en una gala que ha resultado antitelevisiva e insufrible para el espectador.

Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino eran los cuatro candidatos a alzarse con el maletín de ¿300.000 euros? y, entre ellos, había un clarísimo favorito para los espectadores al poseer más del 50% de los votos emitidos en la app de Mediaset Infinity.

Tras más de dos horas sin apenas contenido que ofrecer, rellenadas con supuestas sorpresas de seres queridos hacia los concursantes y con shows propios de televisión local, 'Gran Hermano 20' ha comenzado a reducir la lista de aspirantes al triunfo pasada la medianoche.

El primer finalista en caer ha sido Raúl, que se ha conformado con la cuarta plaza al obtener el menor porcentaje (15,4%). Él mismo ha admitido en la mini entrevista con Jorge Javier Vázquez que no era el perfil para concitar los votos suficientes como para ganar el reality a pesar de que en la semifinal se vino arriba y auguró ser el dato más alto.

Y en esta noche cargada de emociones, la audiencia ha decidido que el cuarto clasificado sea... ¡RAÚL! 🔥💙 #GHFinal pic.twitter.com/dUlYrRSWO2 — Gran Hermano (@ghoficial) December 18, 2025

Posteriormente, se ha dado a conocer el nombre del tercer clasificado, Aquilino. En este caso, sin ni siquiera ofrecer los porcentajes. Así, la foto final la han protagonizado Rocío y Cristian, que han tenido la oportunidad de despedirse de la casa. Un momento clásico de toda final que también se ha visto empañado por la actitud del Súper, que no ha parado de apremiarles para que abandonaran. Carente de solemnidad ha sido también el apagado de la casa, en un vídeo enlatado y muy cutre.

La audiencia ha decidido que el tercer clasificado de #GH20, sea... ¡AQUILINO! 🔥💙 #GHFinal pic.twitter.com/tndg9VzTb7 — Gran Hermano (@ghoficial) December 18, 2025

El duelo definitivo se ha resuelto al final de la emisión, ya en plató, en una ceremonia muy poco emocionante, a la altura de lo que ha representado esta bochornosa temporada de 'GH'. Finalmente, Rocío se ha impuesto a Cristian en el televoto con un porcentaje abrumador (solo ella superaba el 50% entre cuatro finalistas) y se ha proclamado ganadora de la edición más breve y menos seguida de sus 25 años de historia. Así ha sido el momento concreto de la coronación: