Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Gran Hermano 20': Raúl, Cristian, Rocío o Aquilino?

'Gran Hermano 20' metió un gran acelerón el pasado jueves expulsando a cinco concursantes de golpe. Patricia, como nominada, fue la primera eliminada de la noche. Después, siguieron sus mismos pasos Joon, Aroa, Jonay y Edurne.

A través de diversos televotos express, los concursantes fueron cayendo como moscas en un desalojo masivo sin precedentes con motivo de una final precipitada que se ha programado para el próximo jueves, 18 de diciembre.

Así, la casa de 'Gran Hermano 20' perdió a la mitad de sus habitantes en una sola gala, pasando de diez a cinco. Esos cinco que se salvaron de las expulsiones fulminantes se proclamaron finalistas de esta corta y tortuosa edición para Telecinco.

Con todo, Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino eran los participantes que continuaban en la competición y los aspirantes a ganar 'GH 20' y los 300.000 euros del maletín. Sin embargo, este domingo, durante la semifinal, se ha expulsado a la menos votada, Desirée, reduciéndose la lista de candidatos a cuatro: Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino.

Solo uno puede alcanzar la gloria. Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador o ganadora de esta atípica temporada?