'Gran Hermano 20' enciende las alarmas ante el preocupante dato de audiencia con el que debutó el 'Debate'

'Gran Hermano 20' estrenó este domingo su primer debate con Ion Aramendi al frente y los resultados de audiencia han sido demoledores, de los que ponen o deben poner en alerta. La entrega promedió un maltrecho 9,4% de cuota de pantalla y apenas 700 mil telespectadores de media. Métricas inquietantes.

Son datos, sin duda, para activar las alarmas. Lo cierto es que la gala no gustó al público, como así se vio reflejado en las redes sociales. Además, el arranque de temporada del jueves ya puso de relieve la menguada cifra de seguidores que había logrado congregar. El resultado en cuota de pantalla (15,8%) fue correcto dentro de la actual Telecinco pero en miles (no llegó a los 900 mil) fue, como poco, llamativo.

Con visos de que esta situación se pueda remontar conforme se desarrollen las tramas (o no), lo cierto es que la audiencia de este domingo es todo un mazazo para 'Gran Hermano 20' y para Telecinco, que buscaba en el reality de encierro un balón de oxígeno en su delicado estado.

En su 1ª noche del domingo #GHDBT1 alcanza el 9.4% de cuota, 740.000 de audiencia media y 3.047.000 espectadores únicos



👁️ Sube al 12.6% de 25 a 44 años



👁️ Aporta el 26.7% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cVnuY6Ubkj — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2025

Y todo esto en una noche con una competencia débil, lo que hace doblemente preocupante que 'GH: El Debate' fuera tercera opción por detrás de 'Una nueva vida' (11,2%) y de La película de la semana en La 1 de TVE (9,7%).

Además, en la franja de estricta competencia con sus principales rivales se aprecia cómo 'Gran Hermano 20' sufrió mucho. Mientras la serie turca de Antena 3 promedió un 11,2%, el reality firmó un escueto 9%. Y mientras el cine de La 1 cosechó un 9,7%, 'GH' no pasó del 8,5%. Fue bien entrada la madrugada cuando pudo arañar unas décimas más para escalar al 9,4%, pero ni con esas se quedó cerca del doble dígito.

Con estos mimbres, Telecinco anotó un alarmante 8% de cuota en el cómputo global del domingo, debido también a su mala tarde con 'Fiesta' (8,3%) y 'Agárrate al sillón' (7,6%) y a un 'Vaya fama' (7,5%) que no levanta cabeza. Por otro lado, a 'Informativos Telecinco' tampoco le fue bien con un 9,3% en su primera edición y un 7,9% en la segunda.