Alerta roja con 'Gran Hermano' en Telecinco: El programa diario con Jorge Javier se estampa en audiencias

'Gran Hermano 20' ha arrancado con muy mal pie en Telecinco. Tras un estreno correcto en cuota (15,8%) pero con un llamativo mínimo histórico en espectadores (889.000), el primer debate de la edición se descalabró a un 9,4% con apenas 700 mil fieles. El dato despertó gran preocupación y temor por cómo podía ser el rendimiento de la tira diaria en las tardes (de 20:15 a 21:00 horas).

Pues bien, los peores presagios se han cumplido y el estreno de 'GH: La vida en directo' con Jorge Javier Vázquez al frente se hundió estrepitosamente este lunes con un 5,8% de cuota de pantalla y 600 mil telespectadores de media. Resultados muy alarmantes que no pronostican un largo recorrido para esta nueva apuesta.

Mediaset pretendía diversificar las tardes de Telecinco con la inclusión de este formato, a la par que se otorgaba así un mayor peso a 'Gran Hermano' en la programación además de sus dos galas semanales. Sin embargo, la propuesta ha nacido muerta. A priori, parecía complicado empeorar las audiencias de 'Agárrate al sillón', que se movía en torno al 7% y 8% regularmente, pero nos equivocábamos a tenor de ese récord en negativo (5,8%).

El resto de la tarde se mantuvo en la línea habitual. El ajuste de horarios y el cambio de franja en algunos casos no alteró demasiado las cifras. 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat anotó un 9% y 722.000 espectadores, 'El diario de Jorge' logró alcanzar el doble dígito con un 10,9% y 840.000 y 'Agárrate al sillón' apenas varió en su nueva ubicación con un 8,3% y 727.000 seguidores.

Con todo, Telecinco ha vuelto a tropezar a lo grande con la idea de colocar un espacio diario de 'GH 20' en las tardes, cuyo batacazo provocó además que 'Informativos Telecinco 21 horas' recibiera un malísimo arrastre y firmara un desastroso 7,4% de cuota.

Habrá que ver cómo evolucionan las audiencias de esta tira diaria de 'Gran Hermano' a lo largo de la semana y si este martes confirma su fatídica acogida o, por el contrario, coge oxígeno. En caso de igualar el dato del debut o empeorar, el futuro del programa se vería altamente comprometido.