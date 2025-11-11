Se lía la mundial en el 24 horas de 'Gran Hermano' con Aroa y Patricia, que son separadas: "No quiero que me expulsen"

'Gran Hermano 20' ha despertado tras la monumental pelea que se ha producido este lunes por la noche con varios frentes abiertos. La concordia y la calma (tensa) han saltado por los aires ante un malentendido por la comida. Las tres grandes protagonistas de la trifulca, Paula, Patricia y Aroa. El escenario, la cocina, donde han volado cuchillos (metafóricamente).
Patricia se ha dirigido con malas formas a sus compañeros porque el plato de comida que se había reservado para la noche estaba a la mitad y con el tenedor dentro chupado. Rápidamente, ha puesto el foco en Paula, que ha admitido haberlo cogido por error: "¿Has sido tú? ¿Has cogido este plato que era mi comida del mediodía?".
Y es que, al parecer, Paula tampoco había comido a mediodía y se había guardado un plato similar para la cena. "Pensaba que era la mía porque yo tampoco he comido", se ha excusado la joven. "¿Pensabas? ¿Y no preguntas?", le ha recriminado Patricia muy furiosa. "Es mi comida, que yo no he comido. Y gracias a mi compañero, que si no, no tengo ni comida ni cena", ha vociferado a continuación.
La confusión ha venido por el envoltorio con el que se había protegido la comida del plato de la discordia. "¿Ahora el problema era el film? ¿No sabes preguntar?", ha reiterado Patricia en su gresca con Paula, cuya actitud ha sido de sosiego en todo momento, sin perder la compostura. "Yo no sabía que tampoco habías comido", ha prometido.
"A mí las faltas de respeto me están empezando a tocar muchos los huev**. Y no es broma porque yo lo que decía hasta ahora era con respeto y a mí se me está empezando a faltar el respeto", ha soltado Patricia como mensaje general a todos los compañeros de 'Gran Hermano 20', pues el ambiente se está enrareciendo por momentos.
Entretanto, Patricia no solo ha acusado a Paula de 'robarle' la mitad de la comida, sino también de recochinearse de ello por haber aparecido el tenedor usado en el plato. En ese momento, Aroa, que ya ha tenido sus más y sus menos en la casa con Patricia en los primeros cuatro días de convivencia, se ha metido de lleno en la bronca y, a partir de ahí, es cuando se ha alcanzado el clímax.
"Vamos a ver, ella no ha comido su comida", ha replicado Aroa tratando de sacar la cara por Paula. "Contigo no estoy hablando", le ha cortado Patricia de un modo airado. "Me da igual, no me da la gana de que todos los putos días estés chillando", le ha reprochado a grito pelado Aroa.
"A mí no me chilles, a mí no me chilles", le ha advertido una Patricia cada vez más crispada. "Yo chillo las veces que a mí me da la gana. Tú quien coño te has creído", le ha espetado Aroa con vehemencia. "No me quiero jugar la expulsión, no me quiero jugar la expulsión", ha verbalizado repetidamente Patricia, con grandes dificultades para contener su imparable ira.
En ese instante de máxima tensión las dos se han acercado peligrosamente y Desirée se ha visto obligada a interponerse para evitar un eventual disgusto. "No me cojáis eh", se ha quejado Aroa, que no quería trasladar la impresión de una persona agresiva. "Estoy harta, ella (Paula) no ha comido, ella no ha comido", ha insistido una y otra vez sacando las uñas por su compañera.
Patricia pide que el comportamiento de Aroa se penalice: "Esta provocación hay que pagarla"
"No te metas", le ha vuelto a avisar Patricia. "Yo me meto las veces que me da la gana. ¿Te enteras? La que me des la gana", le ha confrontado una Aroa también fuera de sí. Ahí es cuando Patricia se ha dirigido a cámara fijamente, con recado a la organización de 'Gran Hermano 20' por un lado y al público por otro.
"No quiero que me expulsen, me está provocando, pero esta provocación... Por favor, si ella sigue provocándome y yo me estoy controlando, esta provocación hay que pagarla porque yo me estoy controlando y ella me está provocando para que salte, para que me acerque; y yo estoy controlándome", ha clamado Patricia, pidiendo así a la audiencia que penalice ese comportamiento de Aroa con su expulsión el jueves.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.