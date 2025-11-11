Un aluvión de quejas contra 'Gran Hermano' por lo ocurrido con el 24 horas obliga a emitir un comunicado de disculpa

No llevan ni una semana dentro de la casa de 'Gran Hermano 20' y parece que la edición no ha arrancado con buen pie. El pasado domingo durante la emisión del debate la audiencia ya cargaba duramente contra la organización por censurar el canal 24 horas durante el programa en directo en Telecinco.
Y este lunes por la noche se lio la mundial en la casa tras una monumental bronca entre Paula, Patricia y Aroa que se pudo ver prácticamente sin problemas. Pero lo de este martes por la tarde ha escamado tanto y ha generado tantas críticas en redes sociales que ha obligado al programa a pronunciarse en "X".
Las redes se han llenado de mensajes de indignación de la audiencia porque la señal del Canal 24 horas de 'Gran hermano 20' en Mediaset Infinity fallaba. La imagen se iba y volvía y se escuchaba con eco. Todo durante más de una hora sin que nadie lo solucionara.
Así, la audiencia cargaba duramente contra la organización porque entre los cortes publicitarios, los momentos de censura en los que se quita la señal durante las galas o los instantes en los que se enfoca a la mítica planta es imposible seguir lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos. Y si encima a ello se suma el problema del eco de este martes, ha terminado por desesperar a los fans del reality.
Ante la avalancha de críticas y comentarios en redes, la cuenta oficial de 'GH 20' ha comunicado el motivo por el que se estaba escuchando con eco y por el que finalmente se ha optado por quitar las señales de la casa y enfocar a la planta o a zonas vacías de la casa. "Estamos teniendo problemas técnicos en el directo de Mediaset Infinity. Estamos solucionándolo, perdonad las molesticas, chicos", escribían.
Lluvia de críticas a 'Gran Hermano 20' tras los problemas en la señal del 24 horas
Son muchos los fans que han mostrado su pesar y cabreo por comprobar cómo es imposible seguir apenas el canal 24 horas de 'Gran hermano' en Mediaset Infinity.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram