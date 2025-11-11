Un aluvión de quejas contra 'Gran Hermano' por lo ocurrido con el 24 horas obliga a emitir un comunicado de disculpa

No llevan ni una semana dentro de la casa de 'Gran Hermano 20' y parece que la edición no ha arrancado con buen pie. El pasado domingo durante la emisión del debate la audiencia ya cargaba duramente contra la organización por censurar el canal 24 horas durante el programa en directo en Telecinco.

Y este lunes por la noche se lio la mundial en la casa tras una monumental bronca entre Paula, Patricia y Aroa que se pudo ver prácticamente sin problemas. Pero lo de este martes por la tarde ha escamado tanto y ha generado tantas críticas en redes sociales que ha obligado al programa a pronunciarse en "X".

Las redes se han llenado de mensajes de indignación de la audiencia porque la señal del Canal 24 horas de 'Gran hermano 20' en Mediaset Infinity fallaba. La imagen se iba y volvía y se escuchaba con eco. Todo durante más de una hora sin que nadie lo solucionara.

Así, la audiencia cargaba duramente contra la organización porque entre los cortes publicitarios, los momentos de censura en los que se quita la señal durante las galas o los instantes en los que se enfoca a la mítica planta es imposible seguir lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos. Y si encima a ello se suma el problema del eco de este martes, ha terminado por desesperar a los fans del reality.

Ante la avalancha de críticas y comentarios en redes, la cuenta oficial de 'GH 20' ha comunicado el motivo por el que se estaba escuchando con eco y por el que finalmente se ha optado por quitar las señales de la casa y enfocar a la planta o a zonas vacías de la casa. "Estamos teniendo problemas técnicos en el directo de Mediaset Infinity. Estamos solucionándolo, perdonad las molesticas, chicos", escribían.

Estamos teniendo problemas técnicos en el directo de @MedInfinityES. Estamos solucionándolo, perdonad las molestias, chicos 🙏 #GH11N pic.twitter.com/UQg5Cz4QEC — Gran Hermano (@ghoficial) November 11, 2025

Lluvia de críticas a 'Gran Hermano 20' tras los problemas en la señal del 24 horas

Son muchos los fans que han mostrado su pesar y cabreo por comprobar cómo es imposible seguir apenas el canal 24 horas de 'Gran hermano' en Mediaset Infinity.

El que le está haciendo vudú a esta edición de GH (cortes del 24 horas en galas, audio con eco, share por los suelos), para ya! #GH11N — Doble Faizer V1 (@V1Doble) November 11, 2025

Como se peleen ahora nos revientan la cabeza ¿alguien que vea el 24h y solucione el eco que lleva casi una hora? @jjaviervazquez

@MedInfinityES

#GH11N @ghoficial

@mediasetcom

@ZeppelinTV — Gaia (@Gaiaaiga) November 11, 2025

No funcionan bien los canales de 24H, muchos errores, no entiendo como no arreglan esto! Se escucha doble. #GH11N — julieta (@elisabetanm) November 11, 2025

No hay nadie de @MedInfinityES viendo e 24h? O todos comiendo? Media hora con eco 🤯 #gh11n — Gaia (@Gaiaaiga) November 11, 2025

Mira entre el audio en eco, los cortes del 24 h cuando hay programa o galas, la publicidad cada 15 minutos de tirada de anuncios de 10 minutos y encima querréis tener una buena audiencia .

Os reís de nosotros, pagamos Infinity y nos tomáis el pelo.#MediasetInfinity#GH11N — Summer (@FanaticaGH7) November 11, 2025

Creo que es más facil ganar la lotería a que tengamos un directo de 24 horas en condiciones sin plantitas y sin bucles de sonido. #gh11n pic.twitter.com/XxhfxCZzG1 — #GH20 (@Christi9826536) November 11, 2025

Bue bue nas nas tar tar des des

Alguien en control? #GH11N pic.twitter.com/FIo0ZJvQpg — Graciela (@Graciela4224) November 11, 2025

Por favor @ghoficial arreglar lo del audio que no estamos volviendo locos #GH11N pic.twitter.com/Bm8yo23fQ3 — Janire_Olaizola (@janire_th) November 11, 2025

Hola @ghoficial, el sonido está en bucle, y nos volvemos loc@s !! #GH11N — ●● ℳҽɾყ 🩷 (@moremaria85) November 11, 2025

El e-e-co. Me he desconectado cuando ha empezado porque me pone nerviosa y aún sigue #GH11N pic.twitter.com/hGrv8Qf1Oy — ᴘʀɪɴᴄɪᴘɪᴀɴᴛᴇsᴀ 💜 (@Principiantesa) November 11, 2025

Madre mía! Así no se puede ver #GH11N — Mariquilla ✈️ (@Mariquiiilla95) November 11, 2025

Oigo el directo con eco en todas las señales.... q agobio #GH11N — Vero 🤍👩🏼‍🍳 (@VeroLinda2021) November 11, 2025

#GH11N Alguien en controles de Tres Cantos? La señal se repi repi repi te te te! Podemos molestarnos en solucionarlo? O a la audiencia del 24H que la den? @jjaviervazquez @MedInfinityES #GH11N @ghoficial @mediasetcom @ZeppelinTV — mª cristina alvarez (@nereayamarea) November 11, 2025