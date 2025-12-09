Isabel Rábago se desboca de semejante modo contra Inés Hernand tras su pronunciamiento sobre ETA

Inés Hernand continúa en el centro de la polémica días después de visitar a los concursantes de 'OT 2025'. La influencer y presentadora acudió a la academia el pasado sábado para tratar de debatir junto a los talentos sobre el panorama de crispación política en el que se encuentra inmerso el país, pasando por comentar como el Partido Popular entre otras formaciones hacen uso de ETA como arma arrojadiza para desacreditar al Gobierno. Un discurso que no gustó demasiado a Isabel Rábago.

Durante su paso por la Academia, la antigua presentadora de 'La familia de la tele' comunicó en exclusiva a los concursantes la retirada de España de Eurovisión y centró parte de su visita en explorar la problemática alrededor de Israel entre otros temas. "Hay líderes políticos, a día de hoy, utilizando la palabra ETA con una ligereza. Cuando hay muchas víctimas y mucha tergiversación. La izquierda abertzale vasca era pacifista", llegó a señalar la creadora de contenido.

Isabel Rábago, a degüello contra Inés Hernand tras su polémica visita a 'OT 2025': "Es de una maldad absoluta"

Así, Inés Hernand hacía referencia a las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso asegurando que ETA está preparando su regreso y que se encuentra manejando el Gobierno central. Sin embargo, su discurso ha causado furor en redes sociales, siendo acusada de "blanquear el terrorismo", una línea de debate a la que se ha unido Isabel Rábago a través de su cuenta de Instagram.

"Me parece de una maldad absoluta las declaraciones de una chica, que dicen que es presentadora de TVE, yo ni la conozco ni sé quién es ni sinceramente me importa un pimiento", ha señalado la periodista sobre su controvertida intervención en el espacio de Prime Video, repasando los crímenes de la banda terrorista armada a modo de zasca contra el discurso de la creadora de contenido.

"Casi mil asesinados. 350 asesinatos sin resolver. Mujeres, niños, hombres muertos en coches bomba, tiros en la nuca. Secuestros indescriptibles", ha continuado señalando Isabel Rábago, sin ocultar "el asco" que le han producido las palabras de la joven. "Me preocupa la falsedad que ha dicho sobre ETA", ha insistido la periodista en su post de vídeo.

"Cuerpos despedazados, coches bomba, tiros en la nuca, secuestros... Eso era ETA, por mucho que te digan que era pacifista. Pacifista... tócate las pelotas", sentenciaba la antigua colaboradora de Mediaset hacia el final de su vídeo-reacción. "Hacía mucho tiempo que no me daba asco semejantes declaraciones. Y lo que me preocupa es que ninguno de los chicos le cantase las cuarenta. Lo cual quiere decir que, efectivamente, se está blanqueando a ETA, se está blanqueando su historia y eso es lo que no podemos consentir", ha terminado lamentando.