Marina Valdés, presentadora de La Sexta, reaparece así en pantalla tras ser atropellada al salir de 'Más vale tarde'

Marina Valdés ha regresado a su puesto de trabajo en 'Más Vale Tarde' este miércoles tras varias semanas de ausencia debido al accidente que sufrió en las inmediaciones de Atresmedia. Según contó ella misma, cuando salía de su trabajo en el programa de La Sexta fue arrollada por un coche mientras cruzaba un paso de cebra.

Tal fue el impacto que la periodista llegó a pensar que iba a morir, tal y como reconoció en declaraciones a la revista ¡Hola!: "Fue muy dramático. Yo sentí de verdad que me iba a morir porque, claro, sentí un golpe muy fuerte, me vi en el aire y pensé: 'o sea, me han atropellado'. Me dio como mucho fastidio pensar que me iba a morir por no haberlo visto".

Afortunadamente, todo quedó en un susto y este miércoles, Marina Valdés se ha reincorporado a sus funciones de reportera en 'Más Vale Tarde'. Sus compañeros le han recibido con los brazos abiertos: "Qué placer volverte a ver en este nuestro plató. Te echábamos de menos", le ha dicho el presentador, Iñaki López. "Encantada de estar con vosotros, por supuesto", ha reconocido la periodista.

Las bromas de Cristina Pardo e Iñaki López con Marina Valdés tras su vuelta

Valdés ha admitido estar "un poquito tiesa" todavía por el accidente, pero ha asegurado que ya está "todo bien" y "correcto". ¿Acercamos un desfibrilador?", ha soltado Iñaki López a modo de chascarrillo. Tan bien ha visto a su compañera, que Cristina Pardo incluso se ha atrevido a hacerle una broma: "Ahora a sacarse el carnet".

Y es que, la periodista contó que en el momento del atropello estaba esperando a una amiga para que la recogiera y la llevara a casa, después de haber perdido el autobús que coge habitualmente. Ante esta recomendación de la presentadora, Marina Valdés ha informado: "Ojo, que me he sacado el teórico estando de baja por un atropello. Esto es un hecho histórico".

"Bueno, con conocimiento de causa, con la experiencia que te da", ha bromeado también Iñaki López, antes de informar a la audiencia de lo sucedido, para el que no lo supiera: "Marina tuvo un accidente leve de coche, ya está aquí con nosotros, incluso nos recuerda, lo cual es una alegría", ha finalizado el presentador, continuando con el programa habitual.