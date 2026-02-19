Hay un detalle de Rufián en su acto con Delgado que Iñaki López no ha pasado por alto y lo clama claro

Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado han organizado este pasado miércoles un acto en Madrid que ha estado moderado por Sarah Santaolla. Su objetivo no es otro que intentar impulsar la unidad de las formaciones a la izquierda del PSOE. El presentador de La Sexta Iñaki López no ha dudado en mandar un mensaje desde 'Más vale tarde' al portavoz de ERC tras escucharle hablar continuamente de Vox en el acto.

La expectación era máxima. De hecho, las 500 invitaciones se agotaron en apenas cinco minutos y varios centenares de personas se han quedado fuera. Además, más de 25.000 personas siguieron en streaming la tertulia. "Esta ilusión hacía mucho tiempo que no se veía en el espacio político progresista", admitía Emilio Delgado en declaraciones a La Vanguardia.

Durante el acto, Rufián dejó claro cuál era su intención: "Yo quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox, a dos carrillos", ya que no tiene "putas ganas" de que Santiago Abascal acabe siendo ministro del Interior. "No tengo putas ganas de que un hombre que dice que hay que bombardear un barco lleno de niños sea ministro de este país", aseguró el político catalán.

Iñaki López critica las continuas alusiones de Rufián a Vox

Sin embargo, estas continuas alusiones de Gabriel Rufián al partido de ultraderecha no gustaron nada a Iñaki López, como así lo hizo saber en 'Más Vale Tarde'. "Veo que seguimos hablando más de Vox que de lo problemas internos que tiene la izquierda", lamentó el presentador del programa vespertino de La Sexta.

Y es que, tal y como recordó Iñaki López, "al final la que divide la izquierda no ha sido Vox. Si ahí falta Podemos no creo que sea culpa de Abascal. Precisamente de eso, no se le puede acusar". 'Más Vale Tarde' ha contado con la presencia de la periodista Raquel Ejerique, quien cree que "a la izquierda del PSOE hay un espacio que toma medidas por ejemplo más decididas con la vivienda".

En su opinión, "El PSOE en esta legislatura ha hecho cosas pero no ha dado ciertos pasos que a lo mejor una izquierda a la izquierda del PSOE sí que podría dar". Además, la periodista ha recordado que "El Partido Socialista pasa por un momento muy bajo con muchas cargas judiciales encima, la peor de todas la de Ábalos y Cerdán, y yo creo que pensar que va a ilusionar a una izquierda el PSOE tal y como está ahora es difícil de creer".

Raquel Ejerique pide la unión de todas las izquierdas

Raquel Ejerique critica que "ya para empezar la puesta en escena dividida ya no sé si tiene mucho sentido, porque si se está iniciando un camino para unir a toda la izquierda, eso debería incluir a Podemos, a Sumar, Izquierda Unida y quizá los nacionalismos de izquierdas". De hecho, recuerda que los partidos nacionalistas ya "se han unido en las Europeas", donde "BNG y ERC van juntos".

"Parece que el único futuro de la izquierda fuera rejuntarse antes de cada elección. No sé si no ofrece una imagen pobre de lo que ya se ha construido antes", sentencia Iñaki López, haciendo referencia a cuando Sumar con Yolanda Díaz al frente decidió unir a las formaciones a la izquierda del PSOE para presentarse juntos a las elecciones generales.

Évole firma la opinión más compartida del día a lo de Rufián y Delgado

Por otro lado, el presentador de Atresmedia Jordi Évole ha firmado una publicación en su perfil de X que está siendo muy compartida. El conductor de 'Lo de Évole' ha puesto el foco en el eslogan que ha servido como carta de presentación para la iniciativa de Rufián y Delgado, y que ha valorado que tenga un mensaje en positivo.

"Siguiendo este acto por streaming. No tengo ni idea cómo acabará lo que hoy empieza. Agradezco que el título sea en positivo. También podrían tirar de ironía y que el eslogan electoral fuese El que pueda hacer que haga. Porque al final va de eso. Y tendría su gracia", ha sentenciado el periodista.