Manu Sánchez se corona con este dardo a todos los franquistas que le están atacando por su pregón del Carnaval

El cómico Manu Sánchez no ha dudado en reaccionar a las críticas que está recibiendo de parte de la derecha y la ultraderecha por lo que dijo sobre el Franquismo o sobre como los derechos sociales son cosas de la izquierda en su pregón del Carnaval de Cádiz.

Y es que el pregón del cómico gaditano está dando mucho que hablar. De hecho Jordi Évole no dudaba en compartir un fragmento de parte de ese pregón para alabar al humorista por haber sido valiente y luchar contra el fascismo en la situación actual que vivimos con el avance de la ultraderecha.

Así, convertido en un Hércules particular, Manu Sánchez no dudó en compararse con Bad Bunny tras su histórica actuación en la Super Bowl. "Aquí hay fascistas. Yo por mi parte ya he contado y contado, a ver si sirve: 'Si te quieres divertir, ven y canta la canción, no se dice carnaval, con Franco se vive mejor", aseveraba.

"51 años hace que se murió Franco, pero aquí muerto el perro, no se acabó la rabia", defendió en su prólogo. ""90 (años), del golpe que prohibió el carnaval a mató tus copleros. No, con Franco no se vivía mejor en ningún caso. Al menos que te sientas del lado de los que apretaron el gatillo asesinando carnavaleros", siguió defendiendo. "Ante el odio, amor; ante el miedo, libertad; y ante la nostalgia de mentira, memoria, memoria, memoria y memoria de verdad", concluyó.

Tras el revuelo que han causado algunas de estas palabras o lo que dijo sobre los derechos y la derecha, Manu Sánchez no ha dudado en dirigirse a todos los 'fascistas' que le están atacando. "Quiero agradecer a todos los fachas y franquistas de por aquí cada mensaje sobre el Pregón. Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido. Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más, por favor! Os estoy disfrutando a lo grande… ¡qué facilitos sois!", confiesa.