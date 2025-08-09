Lapidan a Canal Sur por lo que ha hecho en la cobertura del incendio de la Mezquita de Córdoba

Canal Sur no ha estado a la altura de lo que se espera de una televisión pública por su inexistente cobertura del incendio que se declaraba a última hora de este viernes, 8 de agosto, en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
La rápida intervención de los servicios de emergencias evitó daños mayores, pero durante cerca de dos horas se vivieron momentos de mucha angustia y desolación ante el temor de que esta joya de nuestro patrimonio pudiera correr la misma suerte que Notre Dame en el año 2019.
Y entretanto, una polémica falta de información por parte de las cadenas de televisión. Con especial gravedad el caso de Canal Sur, que ignoraba el suceso sin realizar ninguna conexión informativa mientras emitía una corrida de toros desde Marbella con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.
El festejo taurino, retransmitido por Enrique Romero y el maestro Ruiz Miguel, no era interrumpido para ofrecer un avance de última hora de la mano de los servicios informativos. Es más, en esa lamentable falta de reacción, hay que destacar que la cuenta oficial de 'Canal Sur Noticias' tardaba en informar sobre el incendio más de una hora.
El avance informativo que debió realizarse nada más declararse el fuego llegó a las 23:41 horas con el periodista Manuel Gómez Merino, es decir, más de dos horas después de iniciarse (21:15). Un directo in situ de apenas un minuto de duración cuando el incendio ya se había dado por controlado y extinguido.
Como no podía ser de otro modo, las redes han explotado contra Canal Sur; con demoledoras críticas de los usuarios en la red social X y con periodistas sintiéndose muy avergonzados. "Mientras hay un incendio en la Mezquita de Córdoba, Canal Sur está echando la matanza de los toros. El servicio público de la TV pública ya lo tendremos otro día, hoy no", ha sentenciado Fran Campos.
"Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista. Nuestra Mezquita ardiendo y el @canalsur de @JuanMa_Moreno con los toros. Es pura actualidad. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio de la Humanidad. No hay derecho. Qué vergüenza y falta de rigor", ha denunciado por su parte el periodista sevillano Ismael Ruiz.
Por otro lado, la periodista y escritora Rosa María Artal tampoco ha podido contenerse al ver semejante desfachatez por parte de la cadena autonómica andaluza: "Con la Mezquita de Córdoba ardiendo Canal Sur está retransmitiendo una corrida de toros en Marbella. Con un par".
A continuación, mostramos algunas de las innumerables críticas que se han registrado contra Canal Sur:
