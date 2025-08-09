Lapidan a Canal Sur por lo que ha hecho en la cobertura del incendio de la Mezquita de Córdoba

Canal Sur no ha estado a la altura de lo que se espera de una televisión pública por su inexistente cobertura del incendio que se declaraba a última hora de este viernes, 8 de agosto, en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La rápida intervención de los servicios de emergencias evitó daños mayores, pero durante cerca de dos horas se vivieron momentos de mucha angustia y desolación ante el temor de que esta joya de nuestro patrimonio pudiera correr la misma suerte que Notre Dame en el año 2019.

Y entretanto, una polémica falta de información por parte de las cadenas de televisión. Con especial gravedad el caso de Canal Sur, que ignoraba el suceso sin realizar ninguna conexión informativa mientras emitía una corrida de toros desde Marbella con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El festejo taurino, retransmitido por Enrique Romero y el maestro Ruiz Miguel, no era interrumpido para ofrecer un avance de última hora de la mano de los servicios informativos. Es más, en esa lamentable falta de reacción, hay que destacar que la cuenta oficial de 'Canal Sur Noticias' tardaba en informar sobre el incendio más de una hora.

Declarado un incendio en el interior de la Mezquita de Córdoba



🌐 https://t.co/aAUIfoiUog pic.twitter.com/j44Dxz0oRv — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) August 8, 2025

El avance informativo que debió realizarse nada más declararse el fuego llegó a las 23:41 horas con el periodista Manuel Gómez Merino, es decir, más de dos horas después de iniciarse (21:15). Un directo in situ de apenas un minuto de duración cuando el incendio ya se había dado por controlado y extinguido.

🔴 AVANCE INFORMATIVO | Última hora sobre el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba



📲 #InfórmateEnCanalSur pic.twitter.com/QN4WIWq8g6 — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) August 8, 2025

Como no podía ser de otro modo, las redes han explotado contra Canal Sur; con demoledoras críticas de los usuarios en la red social X y con periodistas sintiéndose muy avergonzados. "Mientras hay un incendio en la Mezquita de Córdoba, Canal Sur está echando la matanza de los toros. El servicio público de la TV pública ya lo tendremos otro día, hoy no", ha sentenciado Fran Campos.

⚠️ Mientras hay un incendio en la Mezquita de Córdoba, Canal Sur está echando la matanza de los toros.



El servicio público de la TV pública ya lo tendremos otro día, hoy no. https://t.co/0BQkweL7WA — Fran Campos ۞ (@FranzVanPelt) August 8, 2025

"Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista. Nuestra Mezquita ardiendo y el @canalsur de @JuanMa_Moreno con los toros. Es pura actualidad. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio de la Humanidad. No hay derecho. Qué vergüenza y falta de rigor", ha denunciado por su parte el periodista sevillano Ismael Ruiz.

Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista. Nuestra Mezquita ardiendo y el @canalsur de @JuanMa_Moreno con los toros.



Es pura actualidad. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio de la HUMANIDAD. No hay derecho. Qué vergüenza y falta de rigor. pic.twitter.com/znu4G3om5H — Ismael Ruiz P. (@IsmaelRuizP) August 8, 2025

Por otro lado, la periodista y escritora Rosa María Artal tampoco ha podido contenerse al ver semejante desfachatez por parte de la cadena autonómica andaluza: "Con la Mezquita de Córdoba ardiendo Canal Sur está retransmitiendo una corrida de toros en Marbella. Con un par".

Con la Mezquita de Córdoba ardiendo Canal Sur está retransmitiendo una corrida de toros en Marbella. Con un par — Rosa María Artal (@rosamariaartal) August 8, 2025

A continuación, mostramos algunas de las innumerables críticas que se han registrado contra Canal Sur:

Hoy se ha declarado un incendio en la mezquita de Córdoba, uno de los mayores patrimonios de la humanidad. Mientras TV3 en Catalunya dio la noticia en directo, en Canal Sur estaban retransmitiendo una corrida de toros en Marbella. pic.twitter.com/NUMKjlY8yh — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 8, 2025

🔴Está ardiendo la Mezquita de Córdoba a esta hora y en @CSurNoticias acaba El Tiempo y despiden el informativo para emitir ...toros desde Marbella.



Las prioridades en Canal Sur.



La Última Hora de una joya de Andalucía amenazada por el fuego puede esperar, desafortunadamente. pic.twitter.com/6UIukCmZnY — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) August 8, 2025

Canal Sur o Canal Toros?



Que un incendio en uno de los principales monumentos de la comunidad no haga ni que se de un misero avance informativo en la cadena pública andaluza es para hacérselo mirar



Es lo que tiene cuando se hace una gestión política de una televisión pública — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 8, 2025

El incendio en la mezquita catedral de Córdoba se ha iniciado alrededor de las 21:15 y Canal Sur, la televisión pública andaluza del PP, se hace eco de ello a las 22:28... porque estaban retransmitiendo una corrida de toros‼️No han cortado ni la emisión. https://t.co/47tUJ3mQGP — gUalTrApA ⚖️🇪🇸𝕏 (@gualtrapa) August 8, 2025

La Mezquita de Córdoba ardiendo y Canal Sur con los toros. Moreno Bonilla es una vergüenza para #Andalucía. pic.twitter.com/LuDKyxleGi — El Principito📣🔻🇵🇸 (@principitoXXI) August 8, 2025

Andalucía sufriendo por el incendio de la Mezquita de Córdoba y Canal Sur con los toros. Moreno Bonilla del PP, el Ayuso del Sur , es otro sinvergüenza ultraneoliberal que tiene engañada a Andalucía. pic.twitter.com/uW9gTy9xgb — Jesús Estevill (@jesusestevill) August 8, 2025

Esto es lo que ha emitido Canal Sur mientras ardía la Mezquita de Córdoba, la más grande de Occidente y culmen del arte andalusí. Es lo que pasa cuando tienes unos servicios informativos dedicados en exclusiva a la manipulación. pic.twitter.com/v8laft200F — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 #FuckWar (@RaulSolisUE) August 8, 2025

"¡Tragedia en Córdoba! La Mezquita en llamas mientras Canal Sur de Juanma Moreno ignora la catástrofe y emite toros desde Marbella con Arenas y Del Val" 👇👇 https://t.co/tUohS0hn87 — 🔻 ANTI-FRANQUISMO 🔻✊🏿🇵🇸🇲🇦 (@alexubago777) August 8, 2025

La Mezquita de Córdoba ardiendo y en Canal Sur retransmitiendo corridas de toros. Que putísima vergüenza. — M A R C O S (@Maarcos016_) August 8, 2025

La Mezquita de Córdoba incendiándose y ninguna cadena dándole cobertura, y nuestro canal autonómico con los toros @canalsur de vergüenza. — Curro (@jbcurro) August 8, 2025