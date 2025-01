Manu Sánchez encoge el corazón con su discurso sobre su lucha contra el cáncer en los Premios Iris

Este martes, la Academia de la Televisión y las Ciencias celebró la gala de los Premios Iris, y Manu Sánchez fue uno de los grandes triunfadores de la velada. El presentador de Canal Sur consiguió el premio a Mejor Presentador Autonómico, el cuál aceptó con un discurso que emocionó a todos los presentes. El sevillano se sinceró sobre su batalla contra el cáncer testicular, recibiendo una lluvia de aplausos por parte del público.

"Hoy estoy de pie. La última vez que nos vimos no pude levantarme", comenzó asegurando el de Dos Hermanas, que se fue a casa con un galardón por su labor en 'Somos música', el espacio de prime time que presenta en Canal Sur cada sábado. Con su sentido del humor habitual, el andaluz no dudó en abrirse sobre el cáncer que padece, casi dos años después de hacer pública su condición en abril de 2023.

"Creo que no me merezco este premio, pero como tampoco me he merecido el cáncer y me lo he tenido que quedar, me lo quedo, lo disfruto y lo celebro con ustedes", espetó Manu Sánchez provocando risas y aplausos entre los presentes. Y es que, aunque se mostró visiblemente emocionado por el reconocimiento y las circunstancias, no perdió la oportunidad de arrancar una sonrisa a sus compañeros.

Manu Sánchez se sincera sobre su lucha contra el cáncer en los Premios Iris: "Hay momentos que duelen"

Juan y Medio fue el encargado de entregarle el reconocimiento, y ambos rostros de Canal Sur compartieron bromas durante su encuentro en el escenario. "Yo tengo un objetivo en la vida: ser el que termine buscándole pareja a Juan y Medio", aseguró entre risas el conductor de 'Somos música', que se pondría entonces más serio para hablar sobre las adversidades de los últimos años.

"La vida tiene momentos que duelen y momentos que se celebran. Hace un mes estaba pasando por una cirugía de 13 horas porque me siguen quitando cosas para que la curación llegue pronto", comenzó explicando Manu Sánchez, agradeciendo además el apoyo de todos sus compañeros de profesión y amigos durante esta etapa tan dura.

💚 Nos ha emocionado, nos ha hecho reír y, sobre todo, nos ha llegado al alma 😍



¡Qué discurso se ha marcado Manu Sánchez en los Premios Iris!



👋 ¡No te lo puedes perder!



🥇 "Mejor Presentador Autonómico" de la Academia de la Televisión



🌐 https://t.co/cXcik4nwzl



📲… pic.twitter.com/5PaHSbk2LC — CanalSur (@canalsur) January 15, 2025

Su reivindicación de Canal Sur: "Competimos con menores armas, pero hacemos programas de calidad"

"Los médicos del Gregorio Marañón flipaban con la cantidad de gente que venía a verme: Juan y Medio, Roberto Leal, José Mercé,… Y aquí en Madrid, como no me ubican, me decían que quién era yo", comentó entre risas el presentador. "Y les decía: 'Yo debo dinero a un montón de gente, y son colegas que vienen para confirmar si sigo vivo para que siga pagándoles", añadió entre carcajadas el sevillano, que finalizó su discurso con un contundente mensaje.

"Estoy muy feliz de estar aquí, aunque me da vergüenza recibir premios, porque creo que no los merezco, pero me gusta representar a todos los miembros de la productora que se dejan la piel", sentenció Manu Sánchez, asegurando además que prometía compartirlo con toda la "gente maravillosa" de su casa televisiva, haciendo referencia al mítico espacio de Toñi Moreno en la televisión andaluza.

Y a su vez, también recibió una lluvia de aplausos por su sonora reivindicación sobre la importancia de la televisión autonómica y la labor de Canal Sur. "Competimos igual que las cadenas nacionales, por los mismos espectadores. No somos las paralimpiadas de la televisión, competimos de tú a tú, muchas veces con menores armas, pero hacemos programas de calidad y con excelencia técnica", subrayó con orgullo el sevillano.