Lanzan este mensaje en pleno 'Antena 3 Noticias' sobre Iker Jiménez y Ángel Gaitán con Manu Sánchez

Pese a que han pasado ya más de 15 días, la Comunidad Valenciana sigue ocupando todas las tertulias y escaletas de los programas e informativos. Este jueves, en las 'Noticias de la mañana' de Antena 3 con Manu Sánchez se ha podido escuchar a una vecina de Catarroja que mencionaba tanto a Ángel Gaitán como a Iker Jiménez.

Así, el informativo matinal que conduce Manu Sánchez conectaba en directo con Alba Torres, una de las vecinas afectadas por la DANA para que explicara su situación. "Desde el primer momento las cosas no se han hecho bien", empezaba diciendo.

Después, la joven no ha dudado en clamar contra la alcaldesa de su pueblo por haberles dejado completamente tirados. "Me dijeron que la alcaldesa de mi pueblo no se hacía cargo de ninguno de nosotros, que no estaba al tanto, al igual que los asistentes sociales que tampoco sabían que nos iban a desalojar. Fue algo totalmente ilegal porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. No me dejaron coger nada de mi casa", recordaba Alba ante Manu Sánchez.

El encarecido llamamiento de una vecina de Catarroja a Iker Jiménez con Manu Sánchez

Tras escuchar su testimonio, Manu Sánchez se disponía a despedirla y agradecerle que hubiera entrado en el informativo matinal de Antena 3 cuando la joven no dudaba en enviar un mensaje tanto a Ángel Gaitán como a Iker Jiménez en plena polémica por la retirada de ING Direct de los programas que conduce el presentador en Cuatro.

"Quiero decir algo más, por favor, si me permites...", le pedía Alba a lo que el presentador de 'Las noticias de la mañana' le pedía que fuera breve que no tenía tiempo. "Hago un llamamiento a Ángel Gaitán y a Iker Jiménez para que contacten conmigo, que necesito hablar con ellos urgentemente, que no me dejan hablar libremente", soltaba la joven sin ningún pudor. "Dicho queda", sentenciaba entonces Manu Sánchez dando por concluida la conexión.