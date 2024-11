Ana Rosa se moja a fondo ante la polémica de Iker Jiménez con este llamamiento en 'TardeAR'

Este jueves, Ana Rosa Quintana interrumpía la escaleta de 'TardeAR' para mandar un mensaje de apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter después de la polémica en la que se han visto envueltos desde hace dos semanas por su cobertura de la DANA y dar pábulo al bulo de lo de los cadáveres en Bonaire y haber contado con gente como Rubén Gisbert o Ángel Gaitán como reporteros.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Ana Rosa Quintana ha hecho algo insólito al cargar duramente contra ING Direct por haber retirado la publicidad y el patrocinio de 'Cuarto milenio' y de 'Horizonte' en pleno directo en su programa.

"Por cierto voy a aprovechar porque llevo dos días, pero como ayer fue la DANA que llegaba también a Andalucía...", empezaba diciendo la presentadora. "A ver sorpréndenos", se escuchaba decir a Manu Marlasca. "Pues no te voy a sorprender, quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter", aseveraba Ana Rosa mientras sonaba el aplauso de todo el plató, alentado por el animador del público.

Tras ello, Ana Rosa hacía alusión indirectamente a ING Direct tras retirar su publicidad de los programas de Cuatro. "Y no se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas, entonces lo que pasa es que están recibiendo el pago de lo que han hecho", soltaba sin control Quintana. "Nunca mejor dicho lo del pago", apostillaba por lo bajo Marlasca.

"Quisieron hacer una operación como ya vivió esta casa en una ocasión y les ha salido mal y yo me alegro mucho de que les haya salido mal, me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas y me alegro mucho de que Iker y Carmen que como todos los que hacemos programas en directo tantos años a veces ocurren cosas y todos nos equivocamos, pero Iker salió inmediatamente lo explicó, pidió disculpas de lo que lo tenía que pedir pero de lo otro me parece una canallada. Así que compañeros nuestro apoyo", sentenciaba Ana Rosa Quintana.

Finalmente, Manu Marlasca comentaba que "juicios sumarísimos los justos, que fácil es juzgar". "Y dar carnés de periodismo", se oía decir a Dani Montero. "Y dar y quitar carnés de periodismo", concluía el encargado de la sección de sucesos de 'TardeAR'.