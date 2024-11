Ana Rosa se revuelve de su asiento por lo que oye a Paz Padilla en 'TardeAR' y le pega esta réplica

Paz Padilla ha intervenido en 'TardeAR' este jueves para hablar con Ana Rosa Quintana de la situación que ella se ha encontrado en Valencia, donde ha permanecido varios días como voluntaria de la ONG del chef José Andrés, y para actualizar su estado de salud después de haber tenido que abandonar esas labores de ayuda al pueblo valenciano por problemas gastrointestinales.

Las condiciones de insalubridad debido al agua estancada en la zona afectada por las riadas truncaron sus planes solidarios. Aun así, Paz no quiere quedarse de brazos cruzados y, a través de sus redes sociales, está promoviendo una cacerolada para este próximo domingo, 17 de noviembre, a las 20:00 horas, desde todos los hogares de España. "Si dejaron morir una vez, no hay esperanza para que nos salven", dice su lema.

Si bien, Paz Padilla, además de concienciar de la calamidad que ha visto en la zona cero de la catástrofe, ha compartido que sus análisis médicos han sido satisfactorios y que las bacterias que había contraído no son graves, aunque no ha ocultado su preocupación inicial. Un susto de salud que prueba la emergencia sanitaria que se está padeciendo también en los lugares mayormente damnificados.

Aunque de momento no puede volver por prescripción médica, la humorista quiere seguir ayudando en la manera de lo posible. De ahí esa convocatoria a través de sus RRSS. "Con las herramientas que tenemos, tenemos que hacer el bien. Tenemos una proyección, que son las redes, donde yo tengo cinco millones de seguidores. No solo yo, me apoyan en esta iniciativa creadores de contenidos, actores, cantantes...", ha destacado.

"Y yo quiero dejar bien claro que esto es un abandono, pero esto no es contra un partido político, ni de izquierdas ni de derechas", ha esgrimido Paz Padilla, tratando de dejar fuera el componente político. Sin embargo, en cuanto le ha escuchado, Ana Rosa Quintana ha saltado como un resorte al no estar precisamente de acuerdo con ese apunte de la gaditana.

Ana Rosa Quintana rebate a Paz Padilla

"Mira, perdona, Paz, sí es, es contra todos. Vamos a ver, no podemos pensar que la política es un horror porque les necesitamos. E igual que hay políticos eficaces, los hay inútiles. Pero en este caso hay dos partidos (PP y PSOE) y los dos son responsables. Uno, en el inicio, que fue la Generalitat Valenciana, y otro por haber llegado tarde y esperar a que le pidan. Es que no tienen que pedir nada, el Estado es el que tiene los recursos y en el minuto uno hay que enviar todos los que haga falta", le ha replicado la presentadora.

"Luego sí que hay partidos responsables", ha añadido. Por su lado, Paz Padilla se ha despedido de su conexión con 'TardeAR' recordando esa iniciativa: "Vamos a escuchar y no queremos una guerra porque sabemos que con una cacerolada no vamos a hacer nada, pero es una manera de decir que se nos oiga, contra la gestión y el abandono".