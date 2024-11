Ana Rosa se crispa y tiene que detener lo sucedido en una entrevista en 'TardeAR': "Ya es suficiente"

El colmo de la okupación se ha abordado este miércoles en 'TardeAR'. Un caso absolutamente disparatado que ha llevado al equipo del programa de Ana Rosa Quintana hasta Benetússer, en Valencia. Allí se ha vivido una conexión, con entrevista incluida, de lo más inconcebible e indignante.

Eva, la legítima dueña de la casa allanada, herencia de sus padres tras fallecer, había sido okupada desde hace dos años. Tras la DANA y las riadas que ocasionó, Eva aprovechó para limpiarla y recuperarla, pero los okupas volvieron y la denunciaron ante la Guardia Civil con toda su desfachatez. Así, Eva acabó de patitas en la calle de su propia casa y, además, arrestada. Todo surrealista.

Así, Ana Rosa Quintana ha conectado con Alejandro Rodríguez, periodista desplazado al lugar junto a Eva. La afectada se ha mostrado "cabreada" y ha admitido haber sentido mucho miedo después de la desmedida actuación policial, expulsándola de su propia casa a punta de pistola taser. "Nos trataron súper mal", ha revelado, sin apenas dejarle hablar ni permitirle explicar que ella es la verdadera dueña de esa vivienda. Un escándalo.

Alejandro, el periodista, ha constatado que la casa es de Eva, pues ha visto las escrituras, y ha confirmado que en ese inmueble hay encerrados hasta 11 okupas. "El colmo de los colmos, esto es un cachondeo, de verdad, es acojonante", ha clamado Ana Rosa Quintana. Acto seguido, el reportero ha tratado de hablar con esos moradores ilegítimos para comprobar si se atrevían a dar la cara.

Una de ellas ha accedido, ha negado ser okupa y ha solicitado hablar a cambio de que la cámara no le enfocara. Ha asegurado que no esta viviendo ilegalmente y ha contado que la casa la ha alquilado a un chico que, sin embargo, ha dicho no conocer. Una patraña. "Si tú le alquilas el piso a alguien, pero no conoces al chico, a quién se lo has alquilado, ¿a un fantasma?", le ha espetado Alejandro Rodríguez, que le ha pedido papeles para acreditar los pagos del alquiler pero ella ha reconocido que no existen. Una prueba inequívoca.

"No me mientas, por favor", le ha encarado el reportero de Ana Rosa al ver cómo estaba engañando en su cara. Ante todo este despropósito, Quintana ha dicho 'basta' y ha pedido acabar con semejante bochorno de entrevista: "Alejandro, yo creo que ya es suficiente, perdóname, pero es suficiente. Esta señora no tiene papeles, no puede acreditar que paga, es la misma historia de siempre", ha denunciado indignada y prometiendo, junto al reportero, que no van a dejar sola a Eva y que continuarán siguiendo este vergonzante caso de okupación.