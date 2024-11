La meteoróloga Rosemary Alker se planta ante Ana Rosa en 'TardeAR' por la AEMET: "No te atreves"

Rosemary Alker, la meteoróloga de Mediaset, ha vivido unos segundos comprometidos en su colaboración en 'TardeAR' de este martes ante una de las preguntas que le ha hecho Ana Rosa Quintana respecto a la nueva DANA que amenaza con provocar inundaciones en diversos puntos del Mediterráneo.

"¿Viene tan gorda?", le ha preguntado inicialmente la presentadora de Telecinco. "No tiene por qué ser tan fuerte como la anterior DANA, lo que pasa es que, claro, cuando luego pasan cosas como 600 litros por metro cuadrado porque de repente se juntan muchas tormentas, tenemos que estar muy pendientes, muy pendientes de cómo se forman las tormentas en el momento", ha advertido.

"En las próximas horas, donde más va a llover va a ser en la isla de Ibiza, en Formentera y en Mallorca, y en el sur de Valencia y norte de Alicante. Por aquí esperamos acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y en una hora 40 litros. Pero es que algunos modelos indican que puede haber registros de hasta 200 litros. Es decir, hablamos otra vez de muchísima precipitación", ha alertado Rosemary Alker.

"Y atención porque mañana las lluvias se van a intensificar por toda la vertiente del mediterráneo. Mucha precaución mañana a Málaga. La mirada muy fija en Andalucía", ha subrayado la meteoróloga en 'TardeAR', avisando de que en Málaga podría estar lloviendo durante más 48 horas seguidas.

"Aunque ahora mismo los avisos en Málaga son naranjas e indican 120 o 180 litros, hay algunos modelos que indican 290 litros porque llovería durante dos días", ha recalcado Rosemary Alker. Ante esa cantidad de precipitación tan exagerada, a Ana Rosa Quintana le ha extrañado que ese aviso no sea rojo por parte de la AEMET.

"Pero escucha una cosa, perdona Rosemary. Entonces, en Málaga podemos decir que el aviso naranja podría ser rojo", ha apuntado la comunicadora. "Podrían cambiarlo, claro, sí", ha reaccionado ella. "¿Podrían o deberían cambiarlo?", le ha rebatido Quintana, colocándole en una situación comprometedora, pues no quería sumarse a los cuestionamientos hacia la Agencia Estatal de Meteorología.

Rosemary Alker se ha plantado y no ha querido responder para no meterse en un jardín. "Bueno, tú no te atreves a decir eso", se ha apresurado a decir Ana Rosa, consciente de que le había puesto en un brete. "Pero quiero recordar que, cuando ocurrió la terrible DANA que desbordó el barranco del Poyo, se esperaban 180 o 200 litros, que tú lo contaste, y al final cayeron más de 500 en algunos sitios", ha añadido.

"Es que es tan difícil de predecir... pero lo que sí están dando los modelos es que en esas zonas habrá una sucesión de tormentas, sobre todo en las costas de Málaga y Granada. El modelo americano y el europeo están dando mucha precipitación ahí y pronostican que se van a ir gestando muchas tormentas seguidas una detrás de otra", ha insistido Rosemary Alker.